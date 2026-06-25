Dolar/TL Yatay Seyirle 46,5150'de

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,5150 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,4950'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yatay seyirle 46,5150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 52,9450'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 61,3970'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanacağı beklentileriyle düşen petrol fiyatlarının enflasyon risklerini yumuşatması varlık fiyatlarını etkiliyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinde kontrollü normalleşme bu beklentileri destekledi. Boğazdan tanker geçişlerinin normale döneceği beklentisiyle Brent petrolün varil fiyatının savaş öncesi seviyesine geri dönmesi jeopolitik kaygıların yatıştığına işaret etti.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olurken, varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Ayrıca ateşkes anlaşmasının geçerliliğini korumasıyla gemi gövdesi hasarı sigortası primleri de yarıdan fazla düşüş gösterdi. Bu gelişme, petrol fiyatlarındaki düşüşü daha da hızlandırdı.

Küresel çapta enflasyon baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentiler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz artırımı ihtimallerinin bir miktar zayıflamasına neden oldu.

Para piyasalarında, yıl sonuna kadar Fed'in iki faiz artırımı yapabileceğine yönelik güçlenen beklentilerde çözülme görülürken, yatırımcılar ağırlıklı olarak bankanın bu yıl bir faiz artırımı gerçekleştireceği senaryosunu fiyatlamaya devam ediyor.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları verisi yatırımcılarının odağına yerleşti.

Analistler, tüketim harcamaları verisinin ABD'de enflasyonun gelecek dönemdeki seyrine ilişkin ipuçları vereceğini belirtirken, büyüme verilerinin ise ekonomik aktivitenin gücünü koruyup korumadığını test edeceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yakından izleneceğini kaydetti.