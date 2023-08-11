Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:14

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,0450 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 27,0230'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 27,0450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,7500'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 34,3880'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 1,0990 seviyesinde seyrediyor. Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi. Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor. Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor. Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 27,0230'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 27,0450'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 29,7500'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 34,3880'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 1,0990 seviyesinde seyrediyor.

ÖDEMELER DENGESİ FAZLA VERDİ

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

ABD FAİZ ARTIŞINDA FRENE BASABİLİR

Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor. Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • eren bilal: Doğru yoldasın aferin Şimşek. Başımızdaki ünlü ekonomistin " FAİZ SEBEP ENFLASYON SONUÇ " tezi hakkındada açıklama yapmanı bekliyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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