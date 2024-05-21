Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2170 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen altında bulunuyor. Fed ve ECB yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor.

21.05.2024 10:31
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Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 35,0210 ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 41,0310'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,6 seviyesinde bulunuyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANININ YAPACAĞI KONUŞMA YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından varlık fiyatları karışık bir seyir izlerken, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

BUGÜN YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Fed yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yarın yayımlanacak olan bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
Kaynak: AA

Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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