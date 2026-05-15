Dolar/TL Yatay Seyrediyor

15.05.2026 10:27
Dolar/TL 45,5450 seviyesinden işlem görürken, Trump'ın Çin ziyareti ve enerji fiyatları takip ediliyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,5450 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,4160'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 45,5450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,1090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 60,9310'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Trump'ın, Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini söylemesi enerji arzına yönelik endişeleri bir nebze hafifletse de ABD ile İran arasında her an gerilimin yükselebileceği ihtimalleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Trump'ın devam eden Pekin temasları bugün de yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan enerji fiyatları kaynaklı baskılar, enflasyon görünümü ve büyüme dinamikleri açısından piyasaların temkinli kalmasına neden oluyor. ABD'de üretici enflasyonunun geçen ay beklentileri epey aşması savaşın makroekonomik dengeleri belirgin şekilde oynattığına işaret etti.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

