Dolar/TL Yükselişle 45,05'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolar/TL Yükselişle 45,05'te

06.05.2026 02:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne 45,0510 seviyesinden başladı. Dış politika belirsizlikleri varlık fiyatlarını etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,0280'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 52,7470'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 60,9220'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD-İran cephesinde anlaşmanın akıbetine yönelik taraflardan gelen açıklamalar devam ederken müzakerelerde somut ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden artan tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

İkinci ayına ulaşan çatışmalar ve süregelen gerilimlere yönelik haber akışı yatırımcıların ana gündem maddesi olmayı sürdürürken Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlanmasıyla artan enerji maliyetleri küresel enflasyonist baskıları güçlendiriyor.

Dünya genelinde merkez bankalarının politika adımları ise varlık fiyatlarının seyrini etkiliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizinde değişikliğe gitmedi. Banka, bu yıl için yüzde 1,9 olması beklenen çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2,8'e yükseltti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı para politikaları kararları ve banka başkanlarının yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 45,05'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:00:40. #7.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle 45,05'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.