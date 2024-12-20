Doları olan kazandıkça kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doları olan kazandıkça kazandı

Geniş Video İzle

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına kadar 34,92 dolayında seyreden dolar, kararın ardından 35 TL üzerine çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL, güne 35,1540 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde açıldı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimlerinde temkinli olacağına dair yönlendirmeler satış baskısını artırıyor.

20.12.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 35,1540 seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 35,0940'tan tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,1540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4800'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 44,9220'den satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 108,4 seviyesinde bulunuyor.

34,40'TAN 35,17'YE

Son bir hafta incelendiğinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına kadar 34,92 dolayında seyreden dolar, kararın ardından 35 TL üzerine çıkarak rekor kırdı. Aylık bazda ise doların en düşük seviyesi 34,40 olurken zirve noktası 35,17 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BASKISI GÜNDEMDE

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri, satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Doları olan kazandıkça kazandı
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doları olan kazandıkça kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Turgut:
    Doları şişirmeye çalışmayın boşuna, elinde doları olan battı battı, enflasyonun altında ezildi, dövizden yatırım aracı olmaz velhasıl. 0 0 Yanıtla
  • Merhaba:
    Ekonominin büyüdüğünü rakamlarla bizlere söylüyorlar tamam da BIST 100 neden değer kaybediyor.Biri bunu izah edebilir mi? 0 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Son 1 yılın enflasyonu gözönüne alındığında reel getirisi yok 0 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    Berrraaaat 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: Doları olan kazandıkça kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.