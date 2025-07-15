Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

15.07.2025 10:06
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Dolar/TL, 40,2250 seviyesini gördü. ABD enflasyon verileri bekleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,2250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,1740'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,2250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,0410'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 kazançla 54,1190'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda tehditkar açıklamaları ticaret savaşlarının yeniden şiddetlenebileceği endişelerini körüklerken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri ve bazı büyük bankaların bilançolarına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yayımladığı tarife mektuplarında, Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'dan 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilecek ürünlere, sektörel tarifelerden bağımsız olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Dün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı hedef Trump, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması durumunda bu ülkeye yönelik tarifeleri yüzde 100 artıracağını bildirdi.

Analistler, ABD yönetiminin tarifelerde izlediği baskıcı tutuma karşı diğer ülkelerin misilleme yapabileceği ihtimalinin risk algısını artırdığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin, tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerine dair daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda ise yüzde 0,3 artacağının öngörüldüğünü belirterek, ABD Merkez Bankasının enflasyon görünümünde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise aylık yüzde 0,3'lük artış beklendiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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