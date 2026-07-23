Dolar/TL Yükselişte: 47,2360 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,2360 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,2131'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,2360 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 54,1010'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 63,3350'den işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden çatışmalar, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi yatay seyirle 101 seviyesindeki duruşunu koruyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nı etkilemeye devam ederken Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" açıklamasının ardından iki Suudi petrol tankerine saldırı düzenlendi.

Bu gelişmelerle enerji tarafında arz endişeleri sürerken Brent petrolün varil fiyatı 92,4 dolara çıkarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artan petrol fiyatları enflasyonist baskıları tetiklerken, bu durum ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı beklentilerini artırdı. Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerindeki artış doların güçlenmesine etkisini sürdürüyor.

Bu gelişmelerin ışığında dün faiz oranlarına duyarlı ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32'ye çıkarak 14 Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeyi test ederken yeni günde yüzde 4,31'de dengelendi. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3 baz puan artışla yüzde 4,66 seviyesine yükselmesinin ardından yeni günde son 2 ayın zirvesi olan yüzde 4,67'de bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.