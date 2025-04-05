Dolar ve Avro Fırladı, Borsa Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve Avro Fırladı, Borsa Değer Kaybetti

Bu hafta doları ve avroyu kazandırırken, BIST 100 endeksi %2,90 kayıp yaşadı.

05.04.2025 11:17
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Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,90 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.339,67 ve en yüksek 9.643,17 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,24 azalarak 11.010,44 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,59 değer kaybıyla 9.349,66 puan, sanayi endeksi yüzde 2,47 azalışla 12.451,71 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,15 kayıpla 18.311,66 puan oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,99 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding'i, yüzde 11,58 ile Graintürk Holding ve yüzde 11,21 ile Katılımevim Tasarruf Finansman izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,13 ile Tekfen Holding, yüzde 11,22 ile Çimsa Çimento ve yüzde 8,73 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 535 milyar 344 milyon lirayla ASELSAN, 465 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 420 milyar 555 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,77 değer kaybıyla 25 bin 180 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 artışla 38,0140 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,81 yükselişle 41,8720 lira oldu.

Geçen hafta 49,2700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,06 değer kazanarak 49,3000 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,32 artışla 44,5400 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar ve Avro Fırladı, Borsa Değer Kaybetti - Son Dakika

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