Dolar 32,3750 liradan, euro ise 34,9800 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,3730 liradan alınan dolar 32,3750 liradan, 34,9780 liradan alınan euro ise 34,9800 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,31 liradan, euro ise 34,91 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına ASO Başkanı Seyit Ardıç yeniden seçildi. ASO Teknopark AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ardıç, oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Ayrıca, Mehmet Cansız ASO Teknopark AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.
İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarıma dayalı, yenilikçi ve yeşil sanayinin hayata geçeceği fabrikaların yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede 350 dönüm alan üzerine kurulacak olan OSB'de üretimin bu yıl başlaması planlanıyor. Bölgenin dolması halinde ise genişleme potansiyeli 750 dönüme kadar çıkabilecek.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin (TEI), yerli ve milli havacılık motorlarının tip sertifikasyonu için gerekli olan 'Tasarım Organizasyonu Onayı'nı (TOO) almaya hak kazandığı bildirildi. TEI, Türkiye'de sivil havacılık motorları sertifikasyonuna yönelik TOO onayı alan ilk şirket oldu. GÖKBEY Helikopteri'ne güç verecek Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün uluslararası sivil sertifikasyon süreci de TOO sonrasında tamamlanacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Grand ve Orient Bazaar'ı ziyaret ederek esnafa 'hayırlı sezonlar' dileğinde bulundu. Başkan Günel, turist sayısında ve kruvaziyer gemisi sayısında artış beklediklerini belirtti.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, talepleri ve beklentileri dinledi. Ayrıca ETİ Fabrikası'nı ziyaret ederek, fabrika personeli ile bir araya geldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, katıldığı bir televizyon programında mal varlığını açıkladı. Aktaş, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayının mal varlığını açıkla çağrısı üzerine, 'Ben çok rahatım. Kendi oturduğum konut ile oğlumun oturduğu konut ve beraberinde yüzde 50 hissedar olduğum bir firma var, öte yandan bir de eşime ait bir otomobil var. CHP adayı önce 'belediye vakfı' sonrasında aile vakfı olduğunu ifade etti. Buradan ben de kendisine sesleniyorum. Kendi ve eşi üzerine olan mal varlıklarını açıklamasını bekliyorum' dedi.
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