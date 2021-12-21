Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından alınan kararları duyurdu. Dövizdeki hareketliliği kontrol altına almak adına TL mevduata kur farkı sistemini devreye sokacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında dün gün içinde 18,43 ile tarihi bir rekora imza atan dolar/TL, 12 seviyelerine kadar gerilemişti.

YENİ SİSTEMİN DUYURULMASIYLA 1 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni sistemin ardından gece de bir hayli hareketli geçti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 1 milyar dolar bozdurulduğunu ifade etti.

"YAŞADIĞIM ZARARA RAĞMEN GERÇEKTEN İYİ OLDU"

Doların bu sabah 11 seviyelerinden işlem görmesiyle vatandaşlar döviz bürolarına akın ederken, büroda kameralara takılan bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekiciydi. Doları 18,30 liradan alıp bu sabah itibarıyla 12,15'den bozdurduğunu ifade eden vatandaş, yaşadığı zarara rağmen doların gerilemesinin kendisini memnun ettiğini "Bana göre düşmesi gerekiyordu, zarar etsem de iyi oldu" sözleriyle anlattı.