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Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi - Son Dakika

Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi

21.12.2021 10:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TL mevduata kur farkı sisteminin ardından vatandaşlar bu sabah döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Satış yapmak için büroya giden vatandaşlardan birisi, doları 18,30 liradan alıp 12,15 liraya bozdurduğunu ifade ederken, yaşadığı zarara rağmen doların çakılmasının kendisini memnun ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından alınan kararları duyurdu. Dövizdeki hareketliliği kontrol altına almak adına TL mevduata kur farkı sistemini devreye sokacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında dün gün içinde 18,43 ile tarihi bir rekora imza atan dolar/TL, 12 seviyelerine kadar gerilemişti.

YENİ SİSTEMİN DUYURULMASIYLA 1 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni sistemin ardından gece de bir hayli hareketli geçti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 1 milyar dolar bozdurulduğunu ifade etti.

"YAŞADIĞIM ZARARA RAĞMEN GERÇEKTEN İYİ OLDU"

Doların bu sabah 11 seviyelerinden işlem görmesiyle vatandaşlar döviz bürolarına akın ederken, büroda kameralara takılan bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekiciydi. Doları 18,30 liradan alıp bu sabah itibarıyla 12,15'den bozdurduğunu ifade eden vatandaş, yaşadığı zarara rağmen doların gerilemesinin kendisini memnun ettiğini "Bana göre düşmesi gerekiyordu, zarar etsem de iyi oldu" sözleriyle anlattı.

Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu dedi

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Döviz, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, 'Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu' dedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi - Son Dakika
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