Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Adidas'a 'Samba OG' modeli için idari para cezası verdi. Ürünün içeriğinde domuz derisi kullanıldığının belirtilmediğini tespit eden kurul, firmanın tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetti. Adidas, yapılan tebligata yanıt vermezken, yanıltıcı tanıtım gerekçesiyle reklamların durdurulmasına da karar verildi.

12.02.2025 11:18  Güncelleme: 11:31
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, fiyat denetimlerinin yanı sıra ürün güvenliğine yönelik incelemelerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, dünya çapında faaliyet gösteren ayakkabı üreticisi Adidas'a, Türkiye'de satılan 'Samba OG' modeline ilişkin yanıltıcı bilgilendirme nedeniyle idari para cezası uygulandı.

DOĞAL DERİ YERİNE DOMUZ DERİSİ KULLANILMIŞ

Sürecin, söz konusu ayakkabının içeriğinde domuz derisi bulunduğunun tespitiyle başladığı belirtildi. Adidas'ın Türkiye'deki satış platformunda, ürün açıklamalarında sadece 'doğal deri' ifadesine yer verildiği, ancak domuz derisi kullanımıyla ilgili bir bilginin yer almadığı belirlendi. Kurulun değerlendirmesinde, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre, bir ürünün toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bileşenler içermesi halinde, bu durumun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

RESMİ SAVUNMA TALEBİNE YANIT VERMEDİLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Reklam Kurulu, Adidas'tan ürün içeriği hakkında bilgi talep etti. Ancak müşteri hizmetleri birimi, "üründe domuz derisi olup olmadığı konusunda bilgi verilemeyeceğini" bildirdi. Bunun üzerine firmadan resmi savunma istenirken, 14 Kasım 2024'te yapılan tebligata da yanıt verilmedi.

550 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEKLER

Şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmeden Reklam Kurulu, Adidas'ın ilgili yönetmelik ve tüketiciyi koruma kanunlarına aykırı tanıtım yaptığını belirledi. Bu nedenle firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası verilirken, aynı zamanda ilgili reklamların durdurulmasına karar verildi.

Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye\'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Türkiye, Adidas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Atilla levent:
    drift atana 150 bin adidasa 550 bin 86 42 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    hiç birşey değil 64 1 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    çoğu kişide adidas alacak para olmadığı için sıkıntı yok 45 11 Yanıtla
  • emre:
    Fatma Öztürk; çoğu kişide adidas alacak para yok demişsin. Gülünç duruma düşmüşsün. Herkesin elinde son model telefon, yenisi çıkınca geceden sıraya girmeler. Herkesin ayağındaki ayakkabı marka. Çikolata sıraları, avm sıraları, trafikte bile bi bak bakalım 100 araçtan kaç tanesi eski. Yani bırakın bu lafları artık, herkes halinden memnun herhalde ki kimseden ses çıkmıyor. Herkeste para var siz merak etmeyin... ( Bu pahalılığı savunan biri değilim ama görünen köy klavuz istemiyor maalesef..) 19 19 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Adidas bu ceza karşısında şok olmuştur... Adamlar tebligata cevap bile vermemiş..Sizi tınlamıyorum demiş.. Ticaret Bakanlığı'nın verdiği ceza adamların 1 saatlik kârı bile değil... 23 0 Yanıtla
  • Android Adana:
    Satılan Toplam Ayakkabı Değeri Yüz Milyonlar. Kesilen Cezaya Bak, 1 Çuval Çekirdek İçinden 1 Çekirdek Bedeli. Cezayı Kesenlere Ne Vaad Edildi Acep.!? 16 0 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Dünya devi markaya 550 bin TL ceza verilmiş, utanmadan büyük bir ceza gibi paylaşım yapılıyor. Milyarder birinin cebinden 1 kuruşun yuvarlanıp kaybolması gibi birşey bu. Adidas bildirmek zorunda olduğu halde bildirmeden domuz derisi kullandıysa 10 hata, bu komik cezayı dostlar alışverişte görsün tarzında yapanlar da 90 hatada. Yatacak yeriniz yok inan ki 7 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Videodaki üretim tesisi Adidas'a ait değil mi o abi orada çalışıyor ve en sondaki deri ayakkabılar falan hep Adidas hani yanlış olmasın ona göre gideceğim yarın almaya. Sizde yanlış olmaz haber yaparken kontrol etmişsinizdir tabiki de.. 0 0 Yanıtla
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