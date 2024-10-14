Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

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Ürünlerinde domuz eti kullandığı bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un bu skandaldan aylar önce Ankara bölge deposunu ve Bursa'daki bir şubesini kapatmak için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.

14.10.2024 07:14  Güncelleme: 07:41
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde dana eti yerine domuz eti kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf ülke gündemine oturdu.

RAPOR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Yüzlerce şubesi olan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un, Ankara'daki 2 şubesinde domuz eti kullandığına dair yayınlanan rapor gündeme bomba gibi düştü.

Ürünlerinde domuz eti kullanmadığını belirten Köfteci Yusuf bakanlığı suçlarken firmayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

DEPOLARI KAPATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Firmanın bu olaylardan aylar önce Ankara bölge deposunu ve Bursa'daki bir şubesini kapatmak için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bildirimde bulunduğu öğrenildi. Yönetim Kurulu kararıyla alınan kararların nedeni ise bilinmiyor.

Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfte Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfte Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf\'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    bu haftada gündem Yusuf boş işler bunlar geçin ekonomiye bakın 58 7 Yanıtla
  • Hakan İnönü:
    Yahudi firmalarinin uşakligini yapmayin yerli firmamizi karalamayin dün gittim destek icin size inanmiyorum 48 15 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Gündeme bak çocuk gelin, köfteci, kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, taciz, tecavüz, cinnet, cinayet . Ekonomi bitik, her gün yeni bir vergi, birisi de çıkıp demiyor ki bunlara yönelelim herkes hadi bu asıl meseleleri ele alalım demiyor . Vay halimize ama ne vay her geçen gün geriye dönme şansımızı, huzurlu Türkiye olma şansını daha da uzaklaştırıyoruz 57 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Yusuf vakıflara para aktarsaydı orda numune Alınabilirmiydi. 37 7 Yanıtla
  • Ray Malifalitiko:
    Noluyo depo kapattimi , domuz iddiasinimi guclendiriyor ne alaka 28 10 Yanıtla
  • Ilhan Capar:
    Hic bosuna ugrasmayin. Yusufu yedirmeyiz. Bu konu kapanana kadar her aksam yusuftan burger yiyecegim 18 6 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Yalana bak. ?????? 11 4 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    sanki memleket te herşey doğruda bi köfteci Yusuf kaldı 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Domuzu da Allah yarattı. Sonuçta et, yiyin gitsin yaa nolacak ki. 0 1 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Yusufda çalışmışlığım var ve çalışma arkadaşlarımla ordan kendimiz bile köfte yemedik siz anlayın :D 0 0 Yanıtla
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