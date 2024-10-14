Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf\'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Yunus Uslu:

Gündeme bak çocuk gelin, köfteci, kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, taciz, tecavüz, cinnet, cinayet . Ekonomi bitik, her gün yeni bir vergi, birisi de çıkıp demiyor ki bunlara yönelelim herkes hadi bu asıl meseleleri ele alalım demiyor . Vay halimize ama ne vay her geçen gün geriye dönme şansımızı, huzurlu Türkiye olma şansını daha da uzaklaştırıyoruz