Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde dana eti yerine domuz eti kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf ülke gündemine oturdu.
Yüzlerce şubesi olan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un, Ankara'daki 2 şubesinde domuz eti kullandığına dair yayınlanan rapor gündeme bomba gibi düştü.
Ürünlerinde domuz eti kullanmadığını belirten Köfteci Yusuf bakanlığı suçlarken firmayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Firmanın bu olaylardan aylar önce Ankara bölge deposunu ve Bursa'daki bir şubesini kapatmak için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bildirimde bulunduğu öğrenildi. Yönetim Kurulu kararıyla alınan kararların nedeni ise bilinmiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)