Döviz Fiyatları Güne Nasıl Başladı?
Dolar 48,1170 lira, euro ise 56,1680 lira ile güne başladı. Önceki kapanışta dolar 48,09, euro 56,17 idi.
Dolar 48,1170 liradan, euro ise 56,1680 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 48,1150 liradan alınan dolar 48,1170 liradan, 56,1660 liradan alınan euro ise 56,1680 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 48,09 liradan, euro ise 56,17 liradan satılmıştı.
Kaynak: İHA
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