Döviz Haftayı Yükselişle Kapattı: Dolar 14,75 TL Euro 15,95 TL Oldu - Son Dakika

Yaklaşık bir aydır 14,5-15 arasında dar bant içinde işlem gören dolar, hafta başından bu yana sınırlı olsa da yukarı yönlü hareket etti. Haftalık seyrine 14,64 TL'den başlayan dolar son işlem gününde 14,75 TL'ye yükseldi. Euro ise 15,79'dan başladığı haftayı 15,95 TL'den tamamladı.

Merkez Bankası'nın ihracatçı döviz gelirlerinin daha büyük bir bölümünü ve hizmet ihracatı kaynaklı döviz gelirlerinin TL'ye dönen kısmını satın alacağını açıklamasıyla dolar geçen hafta sınırlı gerilemiş 14,5-15 dar bandında yatay seyrini sürdürmüştü.

Dolar bu hafta yukarı yönlü bir seyir izleyerek ekonomistlerin kısa vadeli direnç bölgesi olarak gösterdikleri 14,70 seviyesine yükseldi. Gün içinde dolar 17,73 seviyesine ulaştı ve resmi işlem saatini 14,75'ten kapattı.

Dolar geçen haftayı 14,63 seviyesinden kapatmıştı. Euronun kapanış fiyatı da 15,79 olmuştu.