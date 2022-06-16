Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Değişiklikle, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı - Son Dakika

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