Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı - Son Dakika
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Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı

16.06.2022 10:53

Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı, 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı.

Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı, 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Değişiklikle, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı
Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı
Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı
Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dövizde Kimlik Şartı 5 Bin Dolara Çıktı - Son Dakika

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