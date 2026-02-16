İstanbul serbest piyasada dolar 43,7150 liradan, avro 51,9060 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,7130 liradan alınan dolar, 43,7150 liradan satılıyor. 51,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9060 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,7410, avronun satış fiyatı ise 51,9260 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları: Dolar 43,7150 TL, Euro 51,9060 TL - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?