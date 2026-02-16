Döviz Kurları: Dolar 43,7150 TL, Euro 51,9060 TL - Son Dakika
Ekonomi

Döviz Kurları: Dolar 43,7150 TL, Euro 51,9060 TL

Döviz Kurları: Dolar 43,7150 TL, Euro 51,9060 TL
16.02.2026 09:18
İstanbul serbest piyasada dolar ve avro yeni haftaya değer kaybıyla başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7150 liradan, avro 51,9060 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,7130 liradan alınan dolar, 43,7150 liradan satılıyor. 51,9040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9060 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,7410, avronun satış fiyatı ise 51,9260 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Döviz Kurları: Dolar 43,7150 TL, Euro 51,9060 TL
