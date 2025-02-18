İstanbul serbest piyasada dolar 36,2540 liradan, avro 37,9450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,2520 liradan alınan dolar, 36,2540 liradan satılıyor. 37,9430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,9450 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,2310 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9630 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları: Dolar ve Avro Güne Artışla Başladı - Son Dakika
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