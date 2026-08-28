Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,2270 lira, avro 56,2200 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,2270 liradan, avro 56,2200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,2250 liradan alınan dolar, 48,2270 liradan satılıyor. 56,2180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2200 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,1350 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2220 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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