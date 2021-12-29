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Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor - Son Dakika

Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor

29.12.2021 11:57
Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor

Döviz kurlarındaki yaşanan gerilemeyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş, ikinci el satışlarını adeta durma noktasına getirdi.

Döviz kurlarındaki yaşanan gerilemeyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş, ikinci el satışlarını adeta durma noktasına getirdi.

Aralık ayının başında yaşanan yukarı yönlü kur değişimleri ile birlikte, sıfır otomobillere bir hafta içerisinde yaklaşık 3 kere zam gelirken, ikinci el araç piyasasını da yükseltmişti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Döviz kurlarında yaşanan gerileme ile birlikte bazı markalar, sıfır otomobil fiyatlarında çeşitli oranlarda indirim yaptı. Yaşanan indirimlerin etkisiyle birlikte yüzde 15 civarı düşüş yaşayan ikinci el araç piyasası, adeta durma noktasına geldi. Araçlarını pahalıya satın alan sürücüler ucuza satmak istemezken, yeni araba alacaklar ise ucuza satın almak istiyor. Bu durum karşısında piyasada yaşanan belirsizlik, oto galericileri iş yapamaz hale getirdi.

"Biz de fiyatlarımızı düşürdük, ama buna rağmen yine de satılmıyor"

Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın, ikinci el araç piyasasındaki durumu değerlendirdi. İkinci el araç fiyatlarının yaklaşık yüzde 15 düşmesine rağmen satışların olmadığını belirten Yaşasın, "İkinci el araç piyasası, belirsizlik içinde. Almaya gelenler düşüş beklentisi içinde. Satmaya gelenler yüksek rakamdan satmaya çalışıyor. Şu anda piyasa durmuş vaziyette. Dövizden dolayı ne alabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Almaya gelen düşük satmaya gelen satmaya gelen yüksek fiyatlardan aracını değerlendirmek istiyor. Düşüş tabi ki oldu. Örneğin 300 bin liralık araba 20-25 bin lira yani yüzde 10-15 gibi düşüş oldu. Bizde fiyatlarımızı düşürdük. Buna rağmen yine de satılmıyor. Satış marjımız düştü. Geçen hafta hiç araç satamadım. Satışlarımız sıfıra indi. Vatandaşlarda doların ve enflasyonun düşme beklentisi var. İnşallah öyle olur. Bu yüksek fiyatların içinde araç alıp satmak gerçekten zor. Fiyatlar düştüğü müddetçe insanlar rahat rahat aracını alır biner. Yılbaşından sonra yine zam beklentisi de var. Kaos içinde bekliyoruz. İnşallah araç fiyatları daha fazla düşer ama sanmıyorum" dedi.

"Fiyatlar düşerse alım gücümüzde artmış olacak"

Eskişehir'de otomotiv sektörüyle uğraşan Tevfik Güvenç, yüksek araç fiyatlarından kendisinin de zorlandığını ifade etti. Fiyatlarının daha da düşeceği temennisinde bulunan Güvenç şu şekilde konuştu:

"Satmaya gelen pahalı satmak istiyor. Almak isteyen de ucuza almak istiyor. Şu anda çok karışık bir dönemdeyiz. Piyasayı en çok etkileyen dışarıdan alıp satanlar. Berberi de bu işi yapıyor. Fabrikada çalışan da bu işi yapıyor. Artık inşallah bunlar temizlenecek. Doların düşmesi de tabi ki de fiyatları yüzde 10 geri çekti. Düşmesi bizim için de daha iyi. İnşallah düşmeye devam edecek. İnsanlar 'ucuz alalım pahalı satalım' derken kararsız kalıyor. Yılbaşından sonra inşallah daha da düşer. Bizim için hem alma hem satma açısından daha iyi olur. Vatandaşlar da bunu bekliyor zaten. Fiyatlar düşerse alım gücümüzde artmış olacak haliyle. Satarken de ona göre satmış olacağız. Fiyat olarak çok şişik bir piyasa vardı. Bir gün önce 100 bin liraya sattığımız aracı diğer gün 110-120 bin lira oluyordu. Bir günde yani ne oluyor da değişiyordu. Kimse anlam veremiyordu. Şimdi o fiyatlar kalmadı. İnşallah daha da düşecek." - ESKİŞEHİR

Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor
Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor
Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor
Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor
Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor
Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor

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Eskişehir, Otomobil, Tragger, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Döviz kuru düştü, ikinci el araçlar direniyor - Son Dakika Ekonomi


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