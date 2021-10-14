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Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı - Son Dakika

Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı

14.10.2021 15:42

Dolarda yaşanan artış kömür fiyatlarını da etkiledi. Sektörün dövize endeksli olması sebebiyle bu yıl fiyatlarda gözle görülür bir yükseliş oldu. Geçen yıl bin 200 liraya satılan kömürün tonu bu yıl 3 bin lira oldu. Fiyatın yüksek olması nedeniyle vatandaşlar odun tercih etmeye başladı.

Pandemi sürecinde tavan yapan hayat pahalılığı, Bayburt ve Erzincan'da vatandaşlar için çok önemli olan ısınma giderlerini de vurdu. Dövize endeksli artan kömür fiyatları kış öncesi vatandaşları üşütüyor.

Vatandaşlar, "Bir ton kömürün satış fiyatının 3 bin liraya kadar yükseldiği Bayburt ve Erzincan'da, doğal gaza yapılan zamların acısı ise, önümüzdeki aydan itibaren çıkmaya başlayacak. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar yüzde 30'dan fazla fiyat artışı yaşayan doğal gazla birlikte bu yıl ısınma giderleri aylık ortalama 250-300 lira arasında artmış olacak. Geçtiğimiz yıl bin 200 - bin 300 lira bandında seyreden kömürün tonunun bu yıl neredeyse 3 bin lira sınırına dayanmış olması kara kara düşündürürken, dövize endeksli olan kömürün fiyatındaki artışın ilerleyen aylarda da sürmesi bekleniyor." dedi.

Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı! Dövize endeksli artan kömür fiyatları kış öncesi vatandaşları üşütüyor

"BİN 200 LİRALIK KÖMÜR 3 BİN LİRA OLACAK"

Bayburt'ta mahrukatçılık yapan esnaf, son bir yıl içerisinde her alanda olduğu gibi yakıt fiyatlarının da artış yaşadığını belirterek, "Bunun en basit örneği kömür fiyatlarındaki anormal artış oldu. Geçtiğimiz yıl bin 200 lira bandında sattığımız kömürü bu yıl neredeyse 3 bin liradan satmak zorunda kalacağız" dediler.

"KÖMÜR FİYATLARI DÖVİZE ENDEKSLİ"

Kömürün dövize endeksli olduğunu ve dolardaki her artışın ister istemez kömür fiyatlarına da yansıdığını dile getiren mahrukatçı esnaf, "Peşin parayla kömür almak zaten zor, bu yüzden borçlanarak alan vatandaşlarımıza mecburen dolar üzerinden satışı yapılıyor. Çünkü biz kömürün geri ödemesini dolar üzerinden yapıyoruz" diye konuştular.

Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı! Dövize endeksli artan kömür fiyatları kış öncesi vatandaşları üşütüyor

VATANDAŞLAR KÖMÜR YERİNE ODUN TERCİH EDİYOR

Erzincan'da soğukların iyice hissedilmesiyle beraber, kömür fiyatları artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün olarak dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için odun ve kömürcülere akın etti. Kömür fiyatlarında yüzde 33,72 artışla karşılaşan vatandaşlar kömür yerine odun almayı tercih etti. Kömürcüler geçen seneye göre talebin çok daha az olduğunu belirtirken, fiyat artışından dolayı kış mevsiminde daha çok odun satılacağını kaydetti.

"TON TON SATIŞLARIMIZ ARTIK YOK"

Baba mesleğini devam ettiren kömürcü Burak Peker, "Satışlarımız düştü, ton ton satışlarımız artık yok. Torba şeklinde satış yapabiliyoruz. 1 ton kömür alacak vatandaş bile 5-6 torba kömür alıp gidiyor. Bittikçe alırım diyor. Vatandaş artık çuvalla odun almaya yöneldi. Odunu ucuz buldukları için, çuvalı 10-15 TL olduğu için vatandaş odunu alıp yakmayı tercih ediyor. Buda bizim satışlarımızı etkiliyor. Geçen sene kömür satışlarımızın tonu bin 200, bin 300 TL iken bu yıl satışlarımız 3 bin lira civarı oldu. Vatandaşta bu fiyatlardan etkilendi. Fiyatların yükselmesinden dolayı bizde memnun değiliz. Allah milletimize yardım etsin." şeklinde konuştu.

Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı! Dövize endeksli artan kömür fiyatları kış öncesi vatandaşları üşütüyor

"VATANDAŞLAR SADECE SORUP GİDİYOR"

Aynı iş yerinde çalışan, iş yeri sahibi Özcan Peker ise, "Geçen yıl ile bu yılın satış fiyatları arasında çok fazla fark var. Bin TL'ye geçen sene sattığımız kömür bu yıl 2 bin 800 TL. Gelen vatandaşlar kömürü sadece sorup gidiyor, almıyor. Neden almıyor çünkü milletin alım gücü yok." ifadelerini kullandı.

Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı

Türk Lirası, Erzincan, Bayburt, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Marslı zengin: Devletin bu konuya müdahale etmesi lazım tonu 2400 olan kömür 3100 oldu en son sorduğumda. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı - Son Dakika
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