Dron Şampiyonu Nazım Tüzün, Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dron Şampiyonu Nazım Tüzün, Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

Nazım Tüzün, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda birinci oldu, Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil edecek.

03.10.2024 11:17
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TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda üç etabı geçerek zirveye çıkan Nazım Tüzün, Türkiye'yi "World Drone Cup"ta temsil etmeye hazırlanırken "Hayalim dünya şampiyonu olmak." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında birçok alanda teknoloji yarışmaları düzenlenirken etkinliğin bu yıl da en ilgi çeken alanlarından biri "Drone Şampiyonası" oldu.

Etkinliğin ilk etabı 24-25 Ağustos'ta Isparta'da yapılırken en iyi 24 yarışmacı Mersin'de yarışmaya hak kazandı. 21-22 Eylül'de gerçekleştirilen ikinci etabın ardından en iyi 16 dron pilotu ise TEKNOFEST Adana'da yarışma şansı elde etti.

16 pilotun gün boyu süren mücadelelerinin ardından Nazım Tüzün, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda birinci oldu. Böylece Tüzün, yine TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek "World Drone Cup" yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

"Türkiye'yi temsil edecek olmak çok güzel bir duygu"

Tüzün, AA muhabirine, 32 ülkeden, 32 takımın yarışacağı etkinlikte dünyanın en iyi dron pilotu olmak için çalışacağını söyledi.

Hem genel klasman hem de Adana'daki yarışmaları ilk sırada tamamladığını belirten Tüzün, yarışmanın yorucu geçtiğini ancak bu süreçte eğlenceli vakit geçirdiğini bildirdi. Tüzün, 2 yıldır dron pilotluğu yaptığını, Türkiye'yi temsil edeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Dünya şampiyonasına katılacak olmaktan duyduğu heyecanı ifade eden Tüzün, şöyle konuştu:

"Hayalim dünya şampiyonu olmak. Gerçekten dünyanın her yanından çok zorlu rakipler var ancak elimden geleni yapacağım. Türkiye'yi temsil edecek olmak çok güzel bir duygu. Ben, aynı zamanda milli takımdayım. Bu şampiyonaya katılacak olmak beni heyecanlandırıyor."

Birinciye 100 bin lira ödül

Bugün başlayacak World Drone Cup'ta 32 ülkeden 32 takım yarışacak. Brezilya, ABD, Almanya'nın da aralarında olduğu ülkelerin yer alacağı yarışmada, hem amatör hem de profesyonel pilotlar en üst düzeyde rekabet şansı bulacak.

2 gün sürecek yarışmaların ardından birinciye 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye de 50 bin lira ödül verilecek. Geçen yıl yine TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve pilotların özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlar ile verdiği mücadeleyi Fransız Killian Rousseau kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dron Şampiyonu Nazım Tüzün, Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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