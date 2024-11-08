DS Automobiles Gen3 Evo DS E-TENSE FE25'i Tanıttı

Ekonomi

DS Automobiles ve Penske Autosport, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 11'inci sezonu öncesi Gen3 Evo DS E-TENSE FE25'in resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda 2'nci sezondan bu yana mücadele eden ve halihazırda iki kez şampiyonluk kazanan (2019 ve 2020'de hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğu) Fransız premium otomobil üreticisi DS Automobiles, tamamen elektrikli yarış serisinde 10'uncu sezonuna çıkacak.

2022'den itibaren Penske Autosport ile işbirliği yapan DS Automobiles, İspanya'nın Valencia şehrinde gerçekleşecek olan 11'inci sezon öncesi testler sırasında, Gen3 Evo DS E-TENSE FE25'i tanıtacak.

Altın rengindeki çizgileri ile öne çıkan ve koyu siyah bir görünümü olan DS E-TENSE FE25, aynı zamanda tamamen yeni bir güç aktarma organına sahip. DS Performance tarafından iki yıldır üzerinde çalışılan bu ileri teknoloji ünitesi, DS Automobiles'ın yarış pistlerindeki tüm elektrikli araç bilgisini de bünyesinde barındırıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi (350 kilowatt modunda) ve optimum yol tutuşunu garantileyen yeni lastiklerle birleştirilen yeni güç aktarma organı, invertör, şanzıman ve motordan oluşuyor. Böylece DS E-TENSE FE25 selefinden daha verimli ve daha konforlu bir sürüş sunuyor.

Formula E'nin iki kez şampiyonluk kazanan tek pilotu olan ve seride en çok pol pozisyonu elde eden Jean-Eric Vergne ve yetenekli Maximilian Günther, DS E-TENSE FE25, DS PENSKE ile yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. Fransız-Amerikan ekibi yeni sezonda da sıralama turlarında gösterdiği performansı sürdürmek, yarış temposunu artırmak, seride liderler arasında yer almak ve en çok podyuma ulaşan ekip olmak gibi net hedefler belirledi.

Valencia'da yapılan testlerin ardından 11'inci sezonu resmen başlayacak olan ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, dünya genelinde 17 yarışa sahne olacak. Yeni sezonunun ilk yarışı ise 7 Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, DS Automobiles için bu sezonun yalnızca şampiyonluk kazanmaktan daha önemli olduğunu belirtti.

Franzetti, Formula E'de 10'uncu sezonlarına başladıklarını kaydederek, "Markamız 2015'ten bu yana 121 yarışa, 4 şampiyonluğa, 16 galibiyete, 51 podyuma ve 24 pol pozisyonuna imza attı, bu olağanüstü bir başarı. Üstelik şimdi DS Performance tarafından geliştirilen yepyeni bir tasarıma ve yeni bir güç aktarma organına sahip bir otomobille karşınızdayız. Mühendislerimiz ve teknisyenlerimizin son iki yıldır ortaya koydukları muazzam çalışmalardan gurur duyuyorum. DS PENSKE'yi büyük başarılara taşımak için DS E-TENSE FE25 bizim için çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.