DSİ Genel Müdürü: Artvin\'de son 21 yılda 5 baraj inşa edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Artvin'de son 21 yılda 5 baraj inşa ederek 4 milyar 760 milyon metreküp depolama kapasitesine ulaştıklarını belirterek, "Bu 5 barajın kurulu gücü 1.975 MW olup yıllık ortalama üretim kapasitesi de 6 milyar 515 milyon kilowatt/saattir." ifadesini kullandı.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Çoruh Nehri'ne son 21 yılda 5 mavi gerdanlık takılarak ülkenin hidroelektrik enerji potansiyeline önemli ölçüde katkı sağlandığını vurguladı.

Artvin'in refah düzeyinin artması için son 21 yılda 141 tesis ile 123 milyar 84 milyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizen Balta, "Artvin'de son 21 yılda 5 baraj inşa ettik ve böylece 4 milyar 760 milyon metreküp depolama kapasitesine ulaştık. Bu 5 barajın kurulu gücü 1.975 MW olup yıllık ortalama üretim kapasitesi de 6 milyar 515 milyon kilowatt/saattir." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, Artvin'in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni göletler inşa ettiklerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda 1 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu göletin tamamlanması ile 990 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Artvin merkez Seyitler köyü yeraltı barajı ve sulaması inşaatı tamamlanarak 67 bin metreküp su depolanmıştır. Depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanmaktadır. Artvin'de taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 93 taşkın koruma tesisi ile Artvin şehir merkezi, 238 yerleşim yeri ve 7 bin 464 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 12 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz."

Balta, son 21 yılda tamamlanan içme suyu tesisleri ile 66 bin 620 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 9,46 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini de ifade etti.

Artvin'de son 21 yılda 36 hidroelektrik enerji tesisinin işletmeye alınarak yıllık 7 milyar 770 milyon kilowatt/saat enerji üretim kapasitesine ulaşıldığını aktaran Balta, şöyle devam etti:

"Kurulu gücü 2.387 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 14 milyar 607 milyon lira katkı sunuyoruz. İnşaat safhasında olan 6 HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmanın heyecanını duyuyoruz. Kurulu gücü 226 MW olan bu tesisler tamamlandığında milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 996 milyon kilowatt/saat katkı sunacağız. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 87 HES'le de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 2 milyon 590 bin hanenin enerji ihtiyacını Artvin'de kurulu HES'lerle karşılıyoruz."

Çalışmaların devam edeceğini belirten Balta, "Hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Artvinlilerden, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.