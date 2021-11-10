DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak

Koronavirüs salgınından dört gözle beklenen aşılar üretildi ve vatandaşlara uygulanmaya başladı. Salgın döneminde maske ve eldiven kıtlığı yaşanırken, şimdi de şırınga krizi çıktı. DSÖ, 2022'nin başından itibaren etkisini gösterecejk krize ilişkin uyarılarda bulundu.

AŞI UYGULAMALARINI TEHLİKEYE ATABİLİR

Örgütün yeni açıklamasında şırınga açığının bir sene içinde 2 milyara varabileceği ve üretimin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Buna göre üretim yeterince hızlanmazsa şırınga eksiği, küresel çapta aşı uygulamalarını tehlikeye atabilir.

Koronavirüse aşı kampanyalarının küresel tedariki zora soktuğu belirtilen açıklamada şırınga arzının aşı arzına yetişmesi gerektiği vurgulandı. DSÖ'nün kıdemli danışmanlarından Lisa Hedman, "Aşı şırıngasında sıkıntı çekebileceğimize dair gerçek bir endişeyi dile getiriyoruz" diye konuştu.

İHTİYAÇ İKİ KATINA ÇIKACAK

AFP'ye göre dünya genelinde 7,25 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulandı. Bu, salgından önce yıllık rutin doz sayısının neredeyse iki katına denk geliyor. Dolayısıyla gereken şırınga sayısı da iki katına çıkmış oluyor.

YENİDEN KULLANIMI BÜYÜK SIKINTI

Şırınga kıtlığının rutin aşılarda gecikmelerle de sonuçlanabileceğini aktaran Hedman, bir neslin çocukluk aşılarını kaçırmasının gelecek yıllarda halk sağlığını kötü etkileyeceğini belirtti. DSÖ'ye göre kıtlık, şırınga ve iğnelerin yeniden kullanılmasına ve bunun sonucunda kan yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasına da neden olabilir.