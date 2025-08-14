DTİK Türkiye Buluşması Gerçekleşti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından "DTİK Türkiye Buluşması" Türkiye'de ilk defa düzenlendi.

DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen "DTİK Türkiye Buluşması"na DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri ve DTİK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Buluşmada, diaspora ilişkilerini güçlendirmeye yönelik stratejiler ve Türk diasporasının küresel ölçekteki etkisi ele alındı. Dünyanın dört bir yanından iş insanlarının katıldığı "DTİK Türkiye Buluşması", 41 ülkeden 100'e yakın Türk diaspora temsilcisini İstanbul'da bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, "Dünyanın her yerinde Türk diasporasının başarılı üyelerini görmek, Türk diasporasının bir göçmen topluluğu olmanın ötesine geçerek ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan da güçlü bir konuma geldiğini gösterdi." dedi.

Bundan sonraki yapacakları buluşmalara ilişkin bilgi veren Olpak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de rutinlerin dışında 22-24 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle New York'ta 17. Türkiye Yatırım Konferansı, 16-17 Ekim'de İstanbul'da Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde 5.'sini düzenleyeceğimiz TABEF ve 22-23 Ekim'de de Washington'da 40. Amerikan-Türk Konferansı gibi büyük etkinliklerle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. DTİK'i dünyanın her yerine yayılmış, sayıca çok ve her şarta uyum sağlayacak kadar da güçlü olan karahindiba bitkisine benzetiyorum. DTİK ve diasporamız, oldukları yer ve şartlara uyumlu olarak, yenilenmeye açık yapılarıyla çalışarak, yaşadığı topluma güç ve anlam katıyor. Bu nedenle, ben diasporamızı bir beyin göçü olarak değil, bir beyin gücü olarak görüyorum."

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunu göçten güce dönüşen Türk diasporası olarak tanımladığını belirten Olpak, Türkiye dışında elde ettikleri başarılarla kendilerine gurur yaşatan tüm vatandaşları gönülden tebrik ederek her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Olpak, DTİK, yurt dışındaki Türk kökenli STK'leri ve diaspora temsilcilerinin, daha çok ilişki içinde olmasını, daha çok ticaret ve yatırım yapmasını, her birinin daha güçlü olmasını amaçlayan bir platform olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

DEİK/DTİK Başkanı Olpak, "Elde ettikleri bu güçle diaspora temsilcilerimiz, anavatan Türkiye ile yaşadıkları ülkeler arasında köprüler kuruyor. Biz de DEİK olarak, ülke iş konseylerimizin ticari diplomasi faaliyetleriyle; ticaret, yatırım ve dostluk köprüleri kurmaya devam ederken, Dünya Türk İş Konseyimiz ile de, diasporamız arasındaki network ağını daha da güçlendirmek için mesafe tanımaksızın gönüllü bir mesai yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyada Türk diasporasının gücünü ve etkinliğini artırmaya devam ediyoruz"

Olpak, 90 ülke ve 215 şehirdeki temsilcileri, 131 ülkedeki üyeleriyle, dünyada Türk diasporasının gücünü ve etkinliğini artırmaya devam ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temsilcilerimizin hedefi, Türk kökenli ve Türkiye dostu diaspora temsilcilerinin yaşadığı tüm ülke ve şehirlerde DTİK temsilcisi olarak diasporamızı daha iyi organize etmek. Elbette, DEİK ülke iş konseylerimiz, başkanları, yardımcıları ve yürütme kurullarının da DTİK'e verecekleri destek, yapacakları görevler var. DTİK temsilcilerimiz ve üyelerimizi, iş konseyi başkan ve üyelerimiz ile daha yakın çalıştırıp, birbirlerinin tamamlayıcısı yaparak, etkinliğimizi daha da arttırmak için gayret gösteriyoruz. ve DTİK olarak 2 önemli hedefimiz var.

Birincisi, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ekonomik, siyasi ve sosyal gücünü daha da artırmak ve elbette ana vatanımıza katkıda bulunmalarına destek olmak. İkincisi ise, diaspora temsilcilerimiz katkısıyla, ülkemizin imajını daha üst seviyelere taşımak. Diasporamızın yoğun olduğu, nüfuz ve konumları itibarıyla güçlü bulundukları yerlerden başlayarak, ülkemiz adına lobi faaliyeti yapmalarına ve stratejik iletişim faaliyetlerine destek olmak."

Olpak, DTİK ülke temsilciliklerinin, tıpkı DEİK'teki iş konseyleri gibi kendi bütçelerine sahip olması ve özgün kararlar alabilmesi artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Sizler bulunduğunuz ülkeleri bizlerden çok daha yakından tanıyor ve dinamiklerini derinlemesine biliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde oluşturacağımız yol haritasında, sizlerin daha fazla inisiyatif alarak kurumsal yapımızı güçlendireceğinize inanıyorum." diye konuştu.

Amaçlarının finansal açıdan bağımsız, kararlarında özgün ve özgür bir DTİK yapısının önünü açmak, böylece daha sağlam ve sürdürülebilir bir kurumsal zemini birlikte inşa etmek olduğunu belirten Olpak, Türk diasporasının birleştirici gücünü temsil eden DTİK bölge, ülke ve şehir temsilcileri yaşadıkları ülkenin kültürüne hakim, ekonomik etki sahibi, yerel ve bölgesel karar vericilere yakın ve Türk diasporası içinde yönlendirme yeteneğine sahip kişiler olduğunu dile getirdi.

Olpak, "Tüm bu yetkinliklerin yanı sıra temsilcilerimizden beklentimiz, hem yaşadıkları ülkenin, hem de Türkiye'nin çıkarlarına dikkat ederek, gelişmiş ticari, sosyal veya politik ağlar ile, Türkiye'nin uluslararası imajını daha fazla güçlendirmek. DTİK temsilcilerimiz ve üyelerimiz, DEİK İş Konseylerimizle daha yakın ilişki içinde olmalılar." dedi.