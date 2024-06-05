DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli ekonomisini ulusal televizyon kanalında değerlendirecek - Son Dakika
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Ekonomi

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli ekonomisini ulusal televizyon kanalında değerlendirecek

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, bugün ulusal bir televizyon kanalında yayınlanacak programda Denizli ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan, programda Denizli'nin ihracatı, sanayisi, ticareti, ekonomisi ve sektörleri hakkında bilgi verecek ve odanın projelerini tanıtacak. Ayrıca, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan da programda yer alacak.

05.06.2024 10:52
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Uğur Erdoğan, bugün saat 15.30'da ulusal bir televizyon kanalında yayınlanacak programda Denizli ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunacak.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, ulusal televizyon kanalı NTV'nin konuğu oldu. Noyan Doğan'ın sunumuyla NTV'de yayınlanacak Bakış programının çekimleri dün Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'yi ihracatı, sanayisi, ticareti, ekonomisi ve sektörleriyle anlattı, odasının projeleri ile faaliyetlerini tanıttı. Rektör Kutluhan üniversitelerini, çalışmalarını ve Denizli iş dünyası ile iş birliğini, Başkan Erdoğan ile Kasapoğlu ise Denizli'yi, sektörlerini ve odalarının faaliyetlerini anlattı.

Sigorta sektörü için Anadolu Buluşmaları paneli

Program çekiminden sonra Anadolu Buluşmaları Paneline geçildi. Başkan Erdoğan, burada da konuşmacı olarak yer aldı. DTO'nun sigorta sektöründeki üyelerinin de bir araya geldiği etkinlik, oldukça verimli geçti. Konuşmacılar, katılımcıların sektörlerindeki gidişat ve iş dünyasının yaklaşımı hakkında fikirlerini aldı, sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, organizasyonlarıyla ilgili olarak "NTV'de yayınlanacak Bakış programının çekimleri vardı, biz de katılım sağladık. Organizasyonda emeği olanlar ile büyük bir ilgi gösteren üyelerimize, genç ve kadın girişimcilerimize teşekkür ederim. Oldukça verimli geçen bir organizasyonun sonunda basın mensuplarımızın röportaj taleplerini de geri çevirmedik, güncel veriler ışığında sosyoekonomik değerlendirmelerde bulunduk. Panelimizde de iş dünyası ile finans ve sigorta sektörünün ortak konularını ele aldık, katılımcıların sorularını yanıtladık. Ayrıca, şehir dışından gelen konuklarımızdan iş dünyamızla ilgili çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Sektörlerimizle ve üyelerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli ekonomisini ulusal televizyon kanalında değerlendirecek - Son Dakika

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