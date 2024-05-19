DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Denizli GGK Üyeleriyle Buluştu

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleriyle bir araya geldi. Gençleri dinledi, hizmetleriyle ilgili öneri ve taleplerini aldı. Başkan Erdoğan, gençlere "Sizlere, genç girişimcilerimize güveniyoruz. El birliğiyle, Türkiye'nin yarınlarını ve çok daha güçlü bir ülkeyi inşa edeceğinize inanıyoruz. Bugün olduğu gibi şehrimize ve sektörlerimize değer katacak her türlü faaliyetinizde yanınızdayız" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Denizli GGK üyeleri ile buluştu. Gençler, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Başka Erdoğan, tek tek tokalaşıp tanıştığı genç girişimcileri, odalarının hizmetleri ve projeleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirdi. Kendisine TOBB Denizli GGK Başkanı Bekir Çakır ile DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin'in de eşlik ettiği istişare toplantısında gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Koordinatörü olduğumuz TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulumuzun yeni dönemi hayırlı ve uğurlu olsun. Genç girişimciler ve sektörlerimizle ilgili birlikte neler yapabileceğimizi ve nasıl yapabileceğimizi istişare etmek istedik. Faaliyetlerimiz hakkında da sizleri bilgilendirelim diye düşündük. Sizleri dinlemeye geldik. Öneri ve taleplerinizi bizzat duyalım istedik. Daha önce de toplantılarınıza katıldım ve sizleri dinledim. Bu türdeki istişareleri artırarak sürdüreceğiz. Bugün burada olduğu gibi birliğimizin daim olması, çok daha güzel işler yapacağımızın teminatıdır. Katılımınızdan ve özellikle yoğun ilginizden dolayı teşekkür eder başarılar dilerim. Sizlere, genç girişimcilerimize güveniyoruz. El birliğiyle, Türkiye'nin yarınlarını ve çok daha güçlü bir ülkeyi inşa edeceğinize inanıyoruz. Bugün olduğu gibi şehrimize ve sektörlerimize değer katacak her türlü faaliyetinizde yanınızdayız" dedi.

TOBB Denizli GGK Başkanı Bekir Çakır ise DTO Başkanı Erdoğan'a gençlere gösterdikleri ilgi, sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti. Çakır, "Her zaman bir abi gibi yanımızda oldunuz Başkanım, yardımcımız oldunuz; sağ olun. Arkadaşlarım adına bu vesileyle bir kez daha size teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Sizden güç alıyoruz Bize duyduğunuz güvenin, gösterdiğiniz ilginin, sağladığınız imkanın karşılığını verebilmek adına elimizden geleni yapamaya çalışıyoruz. Biz de size ve beraber çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ