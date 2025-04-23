DTO'dan Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

DTO'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

DTO\'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yeni atanan PAÜ rektörüne ve Sanayi Müdürü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

23.04.2025 12:15
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri ile Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Öz'e, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile beraberindeki heyetin ilk durağı, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü oldu. İl Müdürü Metin Bitim'in kapıda karşıladığı Başkan Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri, kendisine hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Sektörleri, üyeleri ve odalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"Toplumları büyüten, büyük fikirler ile birlik ve beraberliktir"

İl Müdürü Bitim, konuklarına nezaketlerinden dolayı teşekkür ederken Başkan Erdoğan da Denizli'nin yararına sağlanacak iş birliği ve güç birliğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Toplumları büyüten, büyük fikirler ile birlik ve beraberliktir. Biz, Denizli'miz için çalışan, iş ve istihdam üreten, bir ve beraber, ülkesini ve milletini seven büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin önemli bir parçası da kamu kurum ve kuruluşlarımız ile onların idarecileridir. Sizleri, hep öyle gördük, göreceğiz. Bu ailenin her bir ferdinin çok daha iyi olması için de el birliği ile mücadele edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizinle, müdürlüğümüzle güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Denizli'mizin ve sektörlerimizin kalkınmasına katkı koyacak her türlü girişimde iş birliğine hazırız. Denizli'mizin söz konusu olduğu her güzel işte, her yeni girişimde biz de varız. Görevinizde başarılar diliyoruz. Hem sizin için hem de herkes için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Pamukkale Üniversitesi'nin yeni yönetimini de tebrik etti

Başkan Erdoğan ile beraberindekiler, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör'ü de ziyaret ettiler. Rektör Güngör'e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Erd"Yeni görevinizde başarılarınızın artarak devamını diliyoruz. Tecrübe, bilgi ve akademik birikiminizle; şehrimizde, iş dünyası ile üniversite iş birliğine büyük katkı sunacağınıza inanıyoruz. Bizim için nitelikli eğitim öncelikli değerlerimizden biri. Sizinle sağlayacağımız uyumla, sektörlerimizin çağın gereklerine uygun, modern bir donanıma sahip olmaları yönünde atacakları adımları güçlendireceğimizi düşünüyorum. Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin de yeni fikirleri ve destekleriyle, know-how ağımızı ve ARGE'mizi çok daha hızlı büyütecek, Denizli'mizi hak ettiği çok daha iyi bir duruma getireceğiz" diye konuştu.

Ayrıca, Rektör Güngör'ü, Denizli'de sektörlerin gelişimi ve yeni iş alanlarının oluşması açısından büyük öneme sahip olduğunu söylediği Türkiye'de bir ilk ve içerik bakımından da bir tek olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Denizli Teknik Tekstil Merkezleri'ni (DTTM) görmeye davet etti; "Bu büyük yatırım, ülkemizin dört bir tarafından hem akademisyenler hem de sektörler arasında büyük ilgi görüyor. Sizin de yerinde görüp imkanlarımız ve hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almanızı tavsiye ederiz. Merkezimizde bir gün sizi de görmek isteriz" dedi.

DTO başkan danışmanı Öz, rektör yardımcısı oldu

Başkan Erdoğan, DTO'da kendisinin de danışmanlığını yürüten PAÜ Rektör Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Ersan Öz'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görevlendirmeden duydukları mutluluğu dile getirerek yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Öz de Başkan Erdoğan ile ekibine, ziyaret ve nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Yerel Haberler, denizli, Ekonomi, Eğitim, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO'dan Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika

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