DTO üyesi esnaflar evlenecek gençlere Aile Yılına özel yüzde 30'a varan indirim yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

DTO üyesi esnaflar evlenecek gençlere Aile Yılına özel yüzde 30'a varan indirim yapacak

DTO üyesi esnaflar evlenecek gençlere Aile Yılına özel yüzde 30\'a varan indirim yapacak

Denizli Ticaret Odası (DTO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'nda evlenecek gençler için örnek bir projeye imza attı.

17.05.2025 08:51
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Denizli Ticaret Odası (DTO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı'nda evlenecek gençler için örnek bir projeye imza attı. DTO üyesi esnaflar, gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi ve evlenmeye teşvik edilmesi amacıyla çeyiz alışverişlerinde yüzde 30'lara varan indirimler başlattı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un önderliğinde, Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ile DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Valiliği'nde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi İndirim Anlaşması'na imza koydu. Aile kurma sürecindeki gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi, evlenmeye teşvik edilmesi ve toplumda aile kurumunun güçlendirilmesi ile sosyal dayanışmanın arttırılması için harekete geçildi. İmzalanan protokolle, evlenmeyi düşünen çiftlere karşılaştıkları mali yükü hafifleterek katkı sağlanacak. Aile kurma sürecindeki gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi, evlenmeye teşvik edilmesi ve toplumda aile kurumunun güçlendirilmesi ile sosyal dayanışmanın arttırılması için harekete geçen DTO'ya üye işletmeler, evlenmeyi düşünen çiftlere karşılaştıkları mali yükü hafifleterek katkı sağlayacak. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odamıza bağlı faaliyet gösteren ve yapılan protokolle anlaşmamıza dahil ettiğimiz üyelerimizin işletmeleri aracılığıyla, ilgili sektörlerde yıl sonuna kadar yüzde 5 ila yüzde 30 arasında indirim uygulayacağız. Girişimimizin, örnek teşkil etmesini diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Aile toplumun ana yapısı, temel taşıdır, can damarıdır. Bizim için de milletimizin bekası için de çok önemlidir" dedi.

DTO üyesi esnaflar evlenecek ailelere yüzde 30'a varan indirim sağlayacak

Anlaşmaya dahil edilen Denizli Ticaret Odası'nın üyelerinin işletmeleri aracılığıyla, protokolde yer alan sektörlerde yıl sonuna kadar yüzde 5 ila yüzde 30 arasında indirim uygulanacak.

Mayıs 2025 itibarıyla nikah tarihi alanlar, kampanyadan faydalanabilecekler

Anlaşmada yer alan DTO üyesi firmalarda indirimden faydalanmak isteyenlerin, Mayıs 2025 itibarıyla resmi nikah tarihi almış olduklarını kanıtlayan belgelerle başvurmaları gerekiyor. Anlaşma, imza tarihinden önce satın alınan ürünler için geçerli değil. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İndirim Anlaşması İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak; DTO'nun belirleyeceği komisyonlarla toplantılar düzenleyerek indirimlerin uygulanması, çiftlerin memnuniyeti ile işletmelerin uyumunu raporlayacak. Taraflar, anlaşma kapsamında belirlenen yükümlülüklerini kendi bütçe ve kaynakları çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüler. Mücbir sebepler haricinde, çiftler ile işletmeler indirim uygulamalarına dair yaşadıkları sorunları, DTO'ya bildirebilecekler.

Başkan Erdoğan, üyelerine duyarlı davranmalarından dolayı teşekkür etti

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, anlaşmalarının örnek teşkil etmesini dileyerek "Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Erdoğan, "Sayın Valim, Türkiye'de bu konuyla ilgili öncü oldunuz; teşekkür ederiz. Denizli Ticaret Odamızın üyelerine de teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı olarak belirlemesi noktasında, Sayın Müdürümüzle de yapmış olduğumuz görüşme sonrası, üyelerimize bu konuyu aktardık ve şükürler olsun ki Denizli'deki firmalarımızın duyarlı davrandığını görmenin mutluluğunu yaşadık. Anlaşmaya dahil olan üyelerimizin, evlenecek genç çiftlerimize, her türlü konuda destek vereceklerini açıklamaları ve bunu bize yazılı olarak da bildirmeleri, son derece önemli ve kıymetlidir. Bazı ürünlerde %30'a kadar indirim sağlayacaklar. Girişimimizin, herkese örnek olmasını ve zamanla kar topu misali bir çığ gibi hızla büyümesini temenni ediyorum. Bugün önemli bir gün ve bu önemli bir konu. Geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız ile ülke nüfusumuzu artırmak için aile bağlarını daha etkin ve daha güçlü kılmak noktasında büyüklerimizin sahip çıkması, bizlerin de destek vermesiyle, bu ve benzer kampanya ve girişimlerin her yıl yapılması gerektiğine inanıyorum. Buna benzer aileye destek verme noktasında zaman zaman farklı kampanyalar yapılmasının faydası olacağı düşüncesindeyim; yine sizin başkanlığınızda üyelerimizden almış olduğumuz destek ve güçle bundan sonraki süreçlerde de bu tür organizasyonlara ve kampanyalara açık olduğumuzu da burada ifade etmek isterim. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Vali Coşkun, Başkan Erdoğan ile üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti

Başkan Erdoğan'a ve kampanyalarına destek sağlayan DTO'nun üyelerine teşekkür eden Vali Coşkun da "Kıymetli başkanım, ben de size çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. Bunun arka planında nüfus artışındaki ciddi azalma var. Dolayısıyla buradan kaynaklı olarak aile kurumunu desteklemek için harekete geçildi; biz de bu anlamda ilimizde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla, evlenecek genç çiftlerimize değişik destekler vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da tabii ki Ticaret Odamıza kayıtlı işletmelerimizin evlenecek çiftlerimize özel bir indirim uygulaması için bu protokolü imzalıyoruz. Sizlerin nezdinde destek veren işletmelerimize ve esnafımıza teşekkür ediyorum; sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Ekonomi, denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO üyesi esnaflar evlenecek gençlere Aile Yılına özel yüzde 30'a varan indirim yapacak - Son Dakika

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