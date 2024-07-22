DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, İçişleri Bakanı'na iş adamlarının taleplerini iletti - Son Dakika
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Ekonomi

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, İçişleri Bakanı'na iş adamlarının taleplerini iletti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iş adamlarının taleplerini iletti. Bıyık, yabancı uyruklu çalışanların istihdamı konusunda çalışma izinlerinin illerde verilmesini ve diğer konuları gündeme getirdi.

22.07.2024 19:14
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanlarının katıldığı toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iş adamlarının taleplerini aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı. Toplantıda söz alarak kürsüye çıkan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, yabancı uyruklu çalışanların istihdamı konusunda iş adamlarının taleplerini aktardı. Bıyık, çalışma izinleri için illerde birim oluşturulmasını talep ederek, "Yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma izinleri Ankara'daki genel müdürlükten verilmekte. Yaşanan yoğunluk dolayısıyla taşradan telefonla erişim sağlanamamakta ve muhatap bulunamamaktadır. Çalışma izinleri için illerde bir birim oluşturulması, iş adamlarının lehine olacaktır. İl müdürlükleri ilin sektörel yapısını ve işgücü ihtiyacını daha sağlıklı tespit edebileceği için çalışma izni hususundaki yetkilerinin arttırılması faydalı olacaktır. İl Göç İdaresi ile yapılan görüşmelerde sistemsel karmaşıklığın ortadan kaldırılması, çalışma politikalarının oluşturulması, prosedür ve işlemlerin kolaylaştırılması, İçişleri ve Çalışma Bakanlığının daha koordineli hareket etmesiyle mümkün olabilir. Kaçak yollarla gelen göçmenlere, yerleşme politikalarına aykırılık oluşturulmayan çalışma politikalarının üretilmesi, ayrıca yatırım yapacak olanlara, iş yeri açacak olanlar ve ülkeye sermaye sağlayacak olanlara Avrupa'daki VİP sistemin uygulanması faydalı olacaktır. Ülkemize yasa dışı yollarla gelen Afgan uyruklulara geçici kimlikleri olmaması dolayısıyla çalışma izni başvurusu yapılamamaktadır. Bu konuda da hükümetler arası görüşmeler yapılarak tarım ve hayvancılık gibi belirli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda kontrollü işçi gelebilir. Belirli sektörlerdeki ürünlerin fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için uygun maliyetli üretim sağlanması faydalı olacaktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, İçişleri Bakanı'na iş adamlarının taleplerini iletti - Son Dakika

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