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Ekonomi

Dubai'de Türkiye Yatırımları Tanıtıldı

Dubai\'de Türkiye Yatırımları Tanıtıldı

EPTALEX, Dubai'de Türkiye'deki iş fırsatlarını anlattı ve yatırımcılarla iftar etkinliği düzenledi.

28.03.2025 12:02
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17- 21 Mart tarihleri arasında Dubai'de bir dizi etkinlik gerçekleştiren uluslararası hukuk bürosu EPTALEX, Dubaili yatırımcılara Türkiye'deki iş fırsatlarını anlattı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, İtalya ve Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren EPTALEX Hukuk Bürosu 17-21 Mart tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen iftarda Türkiye'den iş insanlarının yanında özellikle büronun faaliyette bulunduğu ülkelerden iş insanları ve misafirler katıldı. İftara Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) Ticaret Ateşeleri Muhammed Emin Erkal ve Hacı Hasan Kaygısız iştirak etti.

Ofisin Yönetici Ortağı Avukat Mohammad Alzaabi konuşmasında "İftara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. BAE'ye gelebilecek yatırımlara ve ülkemiz iş insanlarının diğer ülkelere yapacakları yatırımlarda hukuken güvenli bir atmosfer oluşturuyoruz. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

EPTALEX Türkiye Yönetici Ortağı Av. Dr. Umut Metin, "Birleşik Arap Emirlikleri Dubai ve Abu Dabi gibi şehirleri, modern altyapısı, sürprizlere kapalı güvenli hukuk sistemi ile dikkat çekiyor. BAE'de misafirlerimizle iftar sofrasını paylaşmak bizim için özel bir anı oldu. Sayın Ticari Ateşelerimizin iftarımıza katılımı bizi ziyadesiyle onurlandırdı. İş çevremizin BAE dahil MENA Bölgesi ülkelerine yatırımlarda hukuken güvende olmasını sağlıyoruz. Bu haliyle, Türk İş İnsanlarına Dubai ve Abu Dabi'de, diğer dillerin yanında Türkçe dilinde nitelikli hukuki hizmet sunuyoruz. Bu durum özellikle, şirket kuruluşları, şirket ortaklıkları, ticari ilişkiler, gayrimenkul alım kararları gibi konularda hukuki güvenliği sağlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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