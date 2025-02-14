Düden Balık Çarşısı, Taze Deniz Ürünleriyle Antalyalıları Buluşturuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Düden Balık Çarşısı, Taze Deniz Ürünleriyle Antalyalıları Buluşturuyor

Düden Balık Çarşısı, Taze Deniz Ürünleriyle Antalyalıları Buluşturuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Düden Balık Çarşısı, günlük 400 ila 600 misafire taze ve ekonomik deniz ürünleri sunarak denizden sofraya lezzet getirmeye devam ediyor. Mevsime uygun balık çeşitleri ve uygun fiyatlarla dikkat çeken çarşı, misafir memnuniyetini ön planda tutuyor.

14.02.2025 12:02  Güncelleme: 12:07
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, Antalyalıları denizden sofraya taze ve ekonomik deniz ürünleriyle buluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen mezatta, kalite kontrolüne tabi tutularak satın alınan deniz ürünleri, soğuklaması sabit kalacak şekilde Düden Park'a ulaştırılıyor. Güvenli bir ortamda muhafaza edilen taze balıklar hem satışa hazır hale getiriliyor hem de müşterilerin damak zevkine uygun şekilde hazırlanıp servis ediliyor.

Çok çeşit uygun fiyat

Günlük 400 ila 600 arasında misafir ağırlayan Düden Balık Çarşısı'nın misafir sayısı hafta sonları bine kadar çıkıyor. Çupradan lüfere, mırmırdan mezgite kadar birçok balık çeşidi bulunan Düden Balık Çarşısı'nda kalamar, karides, midye, sarımsaklı ekmek ve tatlı gibi çok sayıda farklı ürünler de bulunuyor. Düden Balık Çarşısı'na gelen misafirlerin en çok tercih ettiği ürünse meşhur balık çorbası. Her mevsimin en uygun balıklarının satışa çıktığı Balık Çarşısı'nda, balık çeşitliliği kadar cazip fiyatlar da büyük dikkat çekiyor. Vatandaşlar balıkları tezgahtan alıp evine götürme imkanı bulurken, aynı zamanda tezgahtan seçtikleri ürünü alıp pişirtebiliyor.

Misafir memnuniyeti ön planda

Ekdağ Düden Balık Çarşısı Salon Şefi Aykut Bükçüoğlu, vatandaşların tesislerden en mutlu şekilde ayrılmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Şef Aykut Bükçüoğlu, "Her gün mezattan alınan taze balıklarla müşterilerimizi karşılıyoruz. Soğuk zinciri her zaman korumaya çalışıyoruz. Burada vatandaşlara hitap eden çok sayıda balık çeşidimiz var. Vatandaşlarımıza mevsime uygun balıklar sunuyoruz. Bu aralar özellikle mırmır ve mezgit çok revaçta. Burada balıklarımız her zaman en taze halinde. Vatandaşlarımıza en iyi kaliteyi en uygun şekilde sunduğumuz için çok mutluyuz. Onların geri dönüşleri ve tavsiyeleri bizim için çok önemli" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düden Balık Çarşısı, Taze Deniz Ürünleriyle Antalyalıları Buluşturuyor - Son Dakika

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