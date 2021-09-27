Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı

Karabük'te dünya evine giren Mehmet ve Vildan Özköse çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Yunus Emre Yamanol tarafından gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR TAKI MERASİMİ GÖRÜYORUM"

Takı merasimi sırasında sunuş yapan bir kişi ise anons sırasında ilk defa böyle bir takı merasimi gördüğünü söylemesi üzerine salonda gülüşmeler yaşanması kameralara yansıdı. 3 bin TL değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.

DÜĞÜNLERDE TAKI OLMAYA BAŞLADI

Kripto paraların kullanımı son dönemde bir hayli artarken, artık düğünlerde takı olarak kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin birçok kentinden benzer görüntüler geliyor.