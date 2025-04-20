Dumandağ Ankara\'da İş Dünyasıyla Buluştu

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, iş insanları ve bürokratlar ile bir araya geldi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak Elazığlı iş insanları ve bürokratlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Dumandağ, "Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Emin Ayaz ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz kapsamında önceki dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataş, iş insanları hemşerilerimiz Veysel Demirci ve Mehmet Yüngül ile bir araya geldik. Ticaret Borsası olarak yaptığımız çalışmaları anlattık, yatırım alanlarını değerlendirdik. Kıymetli milletvekillerimizle bir araya gelmekten ve şehrimiz için atılabilecek adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Elazığ'ın daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi adına bu tür dayanışmalar son derece kıymetlidir. Kendileri her zaman Elazığ'ın ve Elazığlının yanında olduklarını belirttiler. Bizler de şehrimizi her platformda anlatmaya gayret gösteriyoruz. Şehrin gelişimine ne katkı sunabiliriz diye mücadele ediyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalar ve hayata geçireceğimiz projelerle sektörümüzü çok daha iyi bir noktaya ulaştıracağız. Ben bu duygularla bizleri en iyi şekilde ağırlayan hemşerilerime nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ