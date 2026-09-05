Dün Türkiye'de elektrik üretimi tüketimi aşarken en yüksek tüketim öğle saatlerinde oldu - Son Dakika
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Dün Türkiye'de elektrik üretimi tüketimi aşarken en yüksek tüketim öğle saatlerinde oldu

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Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 1 milyon 145 bin 397 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 124 bin 871 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de 53 bin 559 megavatsaatla kaydedilirken, üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 21,1 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 145 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 124 bin 871 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 559 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 422 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 145 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 124 bin 871 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 182 megavatsaat elektrik ihracatı, 1342 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dün Türkiye'de elektrik üretimi tüketimi aşarken en yüksek tüketim öğle saatlerinde oldu - Son Dakika

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