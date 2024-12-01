Dün Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 938 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 919 bin 591 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 523 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 155 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 938 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 919 bin 591 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 330 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.