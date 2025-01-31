Dünya Bankası'na Göre Türkiye'de Döngüsel Ekonomi Fırsatı

Ekonomi

Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda, döngüsel ekonomiye geçişin Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere küresel piyasalarda rekabet avantajı sağlayacağı bildirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, "AB'nin Küresel Değer Zinciri Ekosistemi'nde Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçişi" başlıklı Dünya Bankası raporu, İstanbul ve Brüksel'de düzenlenen toplantılarla tanıtıldı.

Raporda, döngüsel ekonomiyi benimsemesi halinde Türkiye'nin sürdürülebilir üretim, inovasyon ve ekonomik dayanıklılık alanlarında küresel bir lider olma potansiyeline sahip olabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil ve dijital dönüşümün ticaret politikalarının merkezine yerleştiğine dikkati çekti.

Tuzcu, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirecek bir fırsat olarak görülen yeşil dönüşüm sürecinde takipçi değil lider olmak istediklerini vurguladı.

Tuzcu, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve döngüsel ekonomi kapsamında çıkarılan AB mevzuatlarına ülkemizin uyum sağlanması için kamu kurumları ve özel sektörden tüm paydaşlar ile Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İhracatçı firmalarımızın süreci fırsata dönüştürebilmeleri için yoğun bir gayretle çalışıyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ihracat ailesi olarak döngüsel ekonomiye geçişin stratejik önemini bildiklerini belirtti.

İhracatın ülkelerin ekonomik kalkınmasının temel taşı konumunda olduğunu, ayrıca sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada anahtar rolü oynadığını vurgulayan Gültepe, "Küresel ticaret sisteminde rekabetçi kalabilme konusunda yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir ekonomiye geçişten başka bir yol görünmüyor. TİM olarak, bu anlayışla ihracatçı firmalarımızın yeşil dönüşüme uyum sağlaması ve süreci fırsata dönüştürebilmeleri için yoğun bir gayretle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ise yenilenebilir enerjiye geçişin birçok ülke için sorun oluşturduğunun altını çizdi.

Lopez, "Bununla birlikte yenilebilir enerji yatırımları enerji fiyatlarını düşüreceği için Türkiye'ye bir fırsat sunuyor. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Avrupa Birliği dışındaki tüm ülkelere uygulanıyor. Türkiye SKDM konusunda en hızlı harekete geçen ve bu düzenlemeyi olumlu etkiye dönüştüren ülkelerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Raporda öne çıkan konular

Dünya Bankası raporunda, Türkiye'nin Gümrük Birliği (GB) ortağı olarak AB'nin döngüsel ekonomi mevzuatları kapsamında getirilen yeni pazara giriş kurallarına uyum sağlamak için önemli bir dönüm noktasından geçtiği vurgulandı. Bu sürecin Türkiye'ye hem çevresel sürdürülebilirlik hem de küresel piyasalarda rekabet avantajı sunacağı belirtildi.

Döngüsel ekonominin, kaynakların daha verimli kullanılması, geri dönüşümün artırılması ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini sağlayacağı ifade edilen raporda, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişinde kaynakların daha etkin kullanımı için iki alternatifin öne çıktığına işaret edildi. Bunlardan birincisi olan hafif geçiş senaryosu yeniden kullanım ve geri dönüşümü esas alırken, iddialı geçiş senaryosu ise inovatif ekosistemin geliştirilmesi, dijitalizasyon, kalifiye yeşil istihdamın geliştirilmesi, ürünlerin, iş modellerinin ve finansmanın kapsamlı bir şekilde yeniden tasarımını içeriyor.

Raporda, kaynak verimliliğini artırmak için Türk işletmelerin ileri geri dönüşüm teknolojileri ve dijital altyapıları benimsemesinin kritik önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin, AB'nin yeni mevzuatlarına uyum sağlamasının, pazar erişimini korumak ve rekabet gücünü artırmak açısından önem arz ettiği ifade edildi.

Türkiye'de geri dönüşüm oranının 2023 itibarıyla yüzde 35'e ulaştığı kaydedilen raporda, bu oranların artırılması ve atık yönetiminde iyileştirmeler yapılması gerektiği vurgulandı. Raporda çalışanların yeşil ekonomiye uygun beceriler kazanması ve toplumun bu dönüşüm hakkında bilinçlendirilmesinin uzun vadeli başarının anahtarı olarak görüldüğü de belirtildi.

Türk işletmelerinin döngüsel ekonomi çerçevesinde yenilikçi iş modelleri geliştirip AR-GE yatırımlarını artırmaları gerektiği ayrıca kamu ve özel sektör arasında güçlü bir koordinasyonun, döngüsel ekonomi geçişinde başarı için hayati önem taşıdığı ve Türkiye'nin, döngüsel ekonomiyi benimseyerek, sürdürülebilir inovasyon ve ekonomik dayanıklılık alanlarında küresel bir lider olma potansiyelini barındırdığı Dünya Bankası raporunda vurgulanan diğer konular oldu.