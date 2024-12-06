Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 250 milyon $ Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 250 milyon $ Destek

Dünya Bankası, Türkiye'nin halk sağlığı acil durumlarına hazırlık kapasitesini artırmak için 250 milyon $ onayladı.

06.12.2024 18:46
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Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de halk sağlığı acil durumları için hazırlık ve yönetim kapasitesinin iyileştirilmesi için 250 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası'nın, Türkiye Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlık Projesi'nin aşı üretiminin artırılmasına ve ülkenin halk sağlığı acil durumlarını tespit etme, bunlara hızlı bir şekilde müdahale etme kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye için halk sağlığı acil durumlarına hazırlık kapasitesini iyileştirmeye yönelik 250 milyon dolarlık finansmanın onaylandığı kaydedildi.

Proje ile ekipman alımları ve teknik yardım faaliyetleri için finansman sağlanarak aşı üretiminin destekleneceği belirtilen açıklamada, projenin uzun vadede yerli olarak üretilen aşılara erişimin artırılması, hastalık takibinin iyileştirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla Türkiye nüfusunun tamamı için faydalar sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu çabaların bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesine ve halk sağlığı risklerinin azaltılmasına yardımcı olacağı, böylelikle sağlık, ekonomik ve sosyal hususlar bakımından olumlu etkiler yaratacağı ifade edildi.

İklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları, taşkınlar ve orman yangınları gibi etkilerinin Türkiye'nin halk sağlığı acil durumlarına karşı hassasiyetini daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, iklimle ilişkili doğal tehlike ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek hastalık salgını ve biyolojik tehlike risklerinin arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türk halkının küresel salgınlar gibi yeni ortaya çıkan halk sağlığı risklerinden korunma çabalarını desteklemekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli atılımlar gerçekleştirdiğini aktaran Lopez, "Bu proje, hastalık salgınlarını kontrol altına alma ve halk sağlığı acil durumlarına müdahale faaliyetlerini ve risk iletişimini etkili bir şekilde planlama kapasitesini güçlendirerek ülkenin bu risklere karşı dayanıklılığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası, Türkiye'nin elektrikli demir yolu taşımacılığını yaygınlaştırmaya yönelik çabalarını desteklemek için 660 milyon dolarlık finansmanı da onaylamıştı.

Böylece Banka, Türkiye için toplam 910 milyon dolar tutarında iki finansmana onay vermiş oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 250 milyon $ Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 250 milyon $ Destek - Son Dakika
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