Dünya Bankası Türkiye'de 2022'den bu yana 21 milyar doları aşan sermaye mobilize etti - Son Dakika
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Dünya Bankası Türkiye'de 2022'den bu yana 21 milyar doları aşan sermaye mobilize etti

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Dünya Bankası Grubu, Türkiye'de 2022'den bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin 21 milyar doları aştığını, 2026 mali yılında bunun 5,4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Türkiye, küresel ölçekte en yüksek özel sektör sermayesi mobilize edilen ülkeler arasında yer aldı.

Dünya Bankası Grubu, Türkiye'de 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin toplamının 21 milyar doları aştığını bildirdi.

Dünya Bankası Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan ülkelerde özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesinde 2026 mali yılında tarihi rekor kırıldı.

Küresel ölçekte harekete geçirilen özel sektör sermayesi, son 4 yılda 3 kattan fazla artarak 2022 mali yılındaki 35 milyar dolardan 2026 mali yılında 112 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de ise Dünya Bankası Grubu tarafından 2026 mali yılında 5,4 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirildi. Bu rakam, 2022 yılına kıyasla yüzde 520 artışa işaret etti.

Türkiye'de 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin toplamı 21 milyar doları aşarken, Türkiye, Dünya Bankası Grubu tarafından küresel ölçekte en yüksek tutarda özel sektör sermayesi mobilize edilen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'de özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesine yönelik çalışmalar, küçük işletmelerin finansmana erişiminin genişletilmesi, istihdamın ve girişimciliğin desteklenmesi ile kritik altyapı yatırımları için uzun vadeli özel sektör finansmanının sağlanmasını da içerdi.

Bu kapsamda, FINGROW Programı aracılığıyla Dünya Bankası Grubu tarafından sağlanan 868 milyon dolarlık garantiyle Türkiye'deki küçük işletmeler için 1,74 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirildi.

Kaynak: AA
Dünya BankasıTürkiyeEkonomiFinansSon Dakika

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