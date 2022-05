Dünya genelindeki 'gelir eşitsizliği' tavan yaptı

Gıda krizi, pandemi, savaş ve iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalınan bu dönemde dünyadaki gelir eşitsizliği artmaya devam ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 1,1'ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8'e yükseldi.

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyatlarla 100 trilyon doları aşmaya hazırlanıyor. Küresel ekonomi artıyor ancak hanehalkının gelirden aldığı pay ile zenginlerin payları arasında makas giderek artıyor. Araştırmalara göre dünyadaki tüm yetişkinlerin yüzde 55'inin net varlığı 10 bin doların altında kalıyor.

Hanehalkı servetindeki artış Afrika'nın toplam servetinin 3 katı

Kuzey Amerika'daki İki ülkenin toplam hane halkı servetindeki bir yıllık artış 12,4 trilyon dolar olurken bu rakam Afrika'daki toplam servetin neredeyse üç katına yakın seyrediyor. Avrupa'da da durum farklı değil. İsviçre'de her 100 kişiden 15'i milyoner olarak kabul ediliyor. Dünya nüfusunun yüzde 1,1'ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8'e yükseldi.

Milyarderler servetlerini her iki günde bir 1 milyar dolar daha artırıyor

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, "Acıdan Kar Etmek" başlıklı bir bilgi notu yayınladı. Kuruluşun bilgi notuna göre, tüm dünyada temel ürünlerin fiyatı son on yıllarda olmadığı kadar arttığı için gıda ve enerji sektörlerindeki milyarderler servetlerini her iki günde bir 1 milyar dolar daha arttırıyor. Bunun pandemi sırasında her 30 saatte bir yeni bir milyarder ortaya çıktığı anlamına geldiğini ifade eden kuruluş, ortaya çıkan her yeni milyardere karşılık yaklaşık bir milyon insanın 2022 yılında neredeyse aynı hızda derin yoksulluk yaşamaya başlayabileceğini söyledi.

Milyoner işadamı sitem etti

Davos'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İngiltere'den milyoner iş adamı Phil White "Dünyanın geri kalanı ekonomik krizin ağırlığı altında ezilirken milyarderler ve dünya liderleri bu kapalı tesiste tarihin dönüm noktalarını tartışmaya geliyor. Siyasi liderlerimizin, en varlıklı, krizin ekonomik etkisini en az hisseden ve bir çoğunun çok az vergi verdiği bilinen bu insanları dinlemeye gelmesi inanılmaz bir şey" dedi. - İSTANBUL