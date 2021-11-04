Üye Girişi
Dünya gıda fiyatları Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Dünya gıda fiyatları Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

04.11.2021 14:01
Dünya gıda fiyatları Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda fiyatlarının Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda fiyatlarının Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Örgütün Gıda Fiyat Endeksi, ekimde eylüle göre yüzde 3,9 artarak ortalama 133,2 puana ulaştı. Dünya gıda fiyatları barometresi Temmuz 2011'den bu yana en yüksek noktaya çıkarak yeni bir zirve yaptı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi de aynı dönemde yüzde 3,2 arttı. Dünya buğday fiyatları, Kanada, Rusya ve ABD de dahil büyük ihracatçılarda azalan hasatların küresel arzı daraltması nedeniyle yüzde 5 yükseldi. Diğer tüm temel tahılların uluslararası fiyatlarında da aylık bazda yükseliş görüldü.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde 9,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, palmiye, soya, ayçiçeği ve kolza yağındaki güçlü fiyat artışlarından kaynaklandı. Palmiye yağı fiyatları, Malezya'da halen süren göçmen iş gücü kıtlığı nedeniyle üretimin azalmasına ilişkin süregelen endişelerle arttı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, alıcıların stok oluşturmak için tedarik sağlama çabaları arasında tereyağı, yağsız süt tozu ve tam yağlı süt tozu için genel olarak daha güçlü olan ithalat talebinden etkilenerek eylül ayına göre ekimde 2,6 puan arttı. Buna karşılık, ana üretici ülkelerden sağlanan tedarikler küresel ithalat talebini karşılamaya yeterli olduğundan, peynir fiyatları büyük ölçüde sabit kaldı.

Et Fiyat Endeksi, eylülde revize edilen değerinden yüzde 0,7 gerileyerek peş peşe üçüncü ay düşüş eğilimini sürdürdü. Domuz etinde Çin'den gelen alımların azalması, sığır etindeyse Brezilya'dan tedarik edilen etlerin fiyatlarındaki keskin düşüşler bu iki ürünün fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Buna karşılık, kümes hayvanları ve küçükbaş eti fiyatları, yüksek küresel talep ve düşük üretim artışı beklentileriyle desteklenerek yükseldi.

Şeker Fiyat Endeksi de eylül ayına göre ekimde yüzde 1,8 gerileyerek, art arda 6 aylık artışın ardından ilk düşüşünü kaydetti. Düşüş, temel olarak sınırlı küresel ithalat talebinin, Hindistan ve Tayland'dan ihraç edilebilir büyük arz beklentilerinin ve Brezilya realinin ABD doları karşısında zayıflamasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Bu yıl tahıl üretimi rekor kırdı ama stoklar düşmeye başladı

FAO'nun Tahıl Arz ve Talep Özeti'ndeki yeni tahminlere göre, 2021'de dünya tahıl üretimi beklenmedik bir biçimde rekor düzeyde gerçekleşmesine rağmen küresel tahıl stokları 2021/22 döneminde daralmaya doğru gitti.

2021'de dünya tahıl üretimi tahmini, büyük ölçüde İran, Türkiye ve ABD'deki buğday üretimi tahminlerinde yapılan kesintiler nedeniyle ekim ayındaki önceki rapordan bu yana 6,7 ??milyon ton düşüşle 2 milyar 793 milyon tona sabitlendi. Buna karşılık, küresel iri taneli tahıl üretimi yukarı yönlü revize edildi. Mısır üretimindeki yukarı yönlü revizyon, Brezilya ve Hindistan'da önceden beklenenden daha iyi olan rekolteler ve bazı Batı Afrika ülkelerindeki iyileşen beklentilerden kaynaklandı. Geçen yılla karşılaştırıldığında, küresel tahıl üretiminin artması ve yeni bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Dünya tahıl stoklarının 2022'de mevsimlerin sonunda açılış seviyelerinin yüzde 0,8 altına düşerek 819 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Bunu takiben, dünya hububat stokları/kullanım oranının 2020/21'de yüzde 29,4'ten 2021/22'de yüzde 28,5'e düşmesi bekleniyor.

Ekimde buğday ve pirincin önceden tahmin edilenden daha güçlü küresel ticaretinin ardından, dünya hububat ticaretinin 2020/21 seviyesine göre yüzde 0,3 artarak 2021/22'de 478 milyon tona yükselmesi ve yeni bir rekora ulaşması öngörülüyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya gıda fiyatları Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı 13:51 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım 13:45 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek 12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:45 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm

Son Dakika Haberleri
14:12 Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:51 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu         
14:13
Son Dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir Son Dakika: TFF seyirci tartışmasına son noktayı koydu: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir         
14:06
Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı         
13:52
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Gözaltına alındığı esnada Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti         
13:05
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 14:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya gıda fiyatları Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement