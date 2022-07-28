Konut satışlarında Türkiye rekora giderken, dünya düşüşte - Son Dakika
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Konut satışlarında Türkiye rekora giderken, dünya düşüşte

28.07.2022 09:49
Konut satışlarında Türkiye rekora giderken, dünya düşüşte

Dünya pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken, bu defa da artan inşaat maliyetleri ve azalan harcama gücü konut piyasasını sarsıyor.

Dünya pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken, bu defa da artan inşaat maliyetleri ve azalan harcama gücü konut piyasasını sarsıyor. Artan enflasyonla birlikte gelişmiş ülkelerde konut satışları yüzde 20'ler seviyesinde düşerken, Türkiye'de yüzde 31 yukarıda.

Dünya son 2 yıldır pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken, bu defa da artan inşaat maliyetleri konut piyasasını sarsıyor. PWC'nin yeni yayımlanan 2022 yeni trend raporuna göre, ev satın almak giderek zorlaşıyor. MasterTürk'ün yeni araştırması da globaldeki resmi daha da netleştirdi. Araştırmaya göre, Amerika'da haziranda ikinci el konut satışları 5,12 milyon adet olarak gerçekleşti. Düşüş geçen sene haziran ayına kıyasla yüzde 14,2 oldu. Yılın ilk yarısında ise düşüş yüzde 7 seviyesine yaklaştı. Kanada'da haziran ayında konut satışları yüzde 24 düştü. İlk yarıda ise toplam 303 bin 6 adet konut satıldı, düşüş geçen yıl ilk yarıya kıyasla yüzde 19 oldu. İngiltere'de Haziran 22'de konut satışı yüzde 55 azaldı ve 96 bin 290 olarak gerçekleşti. Martta da düşüş yüzde 35 idi. İlk yarı toplamında 630 bin 170 adet konut satıldı. Yüzde 23 düşüş gerçekleşti. Fransa ilk çeyreğinde sadece yeni ev satışı 22 bin 800 adette kaldı. Önceki yıla kıyasla yüzde 9 düşüş oluştu. Avrupa İstatistik Merkezi Eurostat Fransa'da yıl toplamında toplam konut satışında yüzde 5'in üzerinde düşüş bekliyor. Böylece 2021'de 1 milyon 204 bin olan toplam konut satışının 1 milyon 140 bin seviyesine inmesi öngörülüyor.

Global kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Çin için yaptığı analizde, emlak satışlarının bu yıl yüzde 28-33 oranında düşmesini bekliyor. Bu, bir önceki tahmininin neredeyse iki katı. Hollanda'da ise haziranda 15 bin 661 ev satıldı. Bu, bir yıl öncesine göre neredeyse yüzde 12 daha az. 2022'nin ilk yarısında 91 bin 305 ev satıldı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 düşüş var. Yeni Zelanda'da ise Haziran 2022'de yüzde 38.1 azalarak 4 bin 721 ev satıldı. İlk yarıda düşüş trendi korunurken, ev fiyatları ise 13 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Türkiye ise rekora gidiyor

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, Türkiye genelinde ise konut satışlarının rekora gittiğine dikkat çekerek, "Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. İlk yarıda 726 bin konut satıldı. Geçen yıl ilk yarının yüzde 31 üzerinde. Ancak eğilime baktığımızda ilk 6 ayda birinci el satılan konut adedi 208 bin. İkinci el satış ise 517 bin. İlk el konut satışı yeni düzenlemelerin de etkisi ile 400 bini bulamayabilir. Ki eğer böyle olur ise 2013'ten beri şu ana kadarki en düşük rakam olacak. Gerçek eve ihtiyacı olanın ev alamadığı, parası olanın enflasyona karşı kendini gayrimenkul ile koruduğu bir dönem yaşıyoruz. Kira fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ilk evini alacaklara daha detaylı teşvikler çok değerli olacaktır" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut satışlarında Türkiye rekora giderken, dünya düşüşte - Son Dakika

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