Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull Uçuş Günü'nde jüri olacak - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull Uçuş Günü'nde jüri olacak

04.08.2022 13:06
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull Uçuş Günü'nde jüri olacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 5. Red Bull Uçuş Günü'nde jüri koltuğunda oturacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 5. Red Bull Uçuş Günü'nde jüri koltuğunda oturacak.

Bu sezon son altı yarışta beş galibiyet elde eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle'yle birlikte Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi belirleyecek.

Üç yıl aradan sonra, İstanbul'da beşinci kez düzenlenecek organizasyon, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek.

Türkiye rekoru 30,9 metre

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı.

Red Bull Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78,6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının oldu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de "Flugtag" adıyla gelen Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30,9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor.

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Red Bull Solo Q'da final şekilleniyor Red Bull Solo Q'da final şekilleniyor
Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye, Redbull, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Red Bull Uçuş Günü'nde jüri olacak - Son Dakika

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