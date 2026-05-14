Dünya Tesis Yönetimi Günü'nde Sektör Geleceği Tartışıldı

Tesis yönetimi sektörünün buluşma günü olan Dünya Tesis Yönetimi Günü kapsamında Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, sektörün geleceği ve Türkiye'nin tesis yönetimi alanındaki yol haritası ele alındı.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonundan (TESKON) yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü öncülüğünde organize edildi.

Burada konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, gayrimenkul geliştirme süreçlerinde kritik noktanın yapım aşaması değil, yapım sonrası işletme ve bakım-onarım süreci olduğunu aktararak, sadece en ucuz yapım maliyetine odaklanan yaklaşımın uzun vadede kamuya yük getirdiğine işaret etti.

İstanbul Havalimanı ve şehir hastaneleri gibi kamu-özel işbirliği (KÖİ) modellerinin hizmet kalitesini artırdığını bildiren Karaismailoğlu, TBMM bünyesinde sektörün gelişen ihtiyaçlarına yönelik kanunların yeniden düzenlenmesi ve sorunların yasal çerçeveye oturtulması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da tesis yönetiminin sadece teknik bakım süreci değil, insanı, mekanı ve teknolojiyi bütünleştiren stratejik bir yönetim disiplini haline geldiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesinin, Türkiye'de gayrimenkul geliştirme, değerleme, arazi yönetimi ve idaresi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı ile tesis ve gayrimenkul yönetimi bilim dallarının akademik merkezi olarak uluslararası standartlarda uzmanlar yetiştirmeye ve sektörün dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğini dile getiren Ünüvar, bu alandaki başarılarının uluslararası düzeyde tescillendiğini aktardı.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ise mesken yönetiminde ehliyet, mevzuat ve sistem eksikliği olduğunu ifade ederek, hızla büyüyen inşaat ve gayrimenkul sektörünün sürdürülebilirliği için tesis ve gayrimenkul yönetiminin kurumsallaşması ve geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti. Tanrıvermiş, tesis ve gayrimenkul yönetimi yapan işletmeler ve orta üstü seviyede çalışanların lisanslanması, görev ve yetkilerinin tanımlanması, şirketlerin mali ve teknik denetiminin düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ve sektörün paydaşlarını buluşturan oturumda, tesis yönetiminin dijital, yasal ve finansal geleceği ele alındı.

Burada konuşan TESKON Başkanı Yahya Sağır da "aidat" algısının "gider avans payı" kavramıyla değiştirilmesi ve sektörün operasyonel yönetimden stratejik "gayrimenkul varlık yönetimi" vizyonuna evrilmesi gerektiğini kaydetti.