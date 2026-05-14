Dünya Tesis Yönetimi Günü'nde Sektör Geleceği Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Tesis Yönetimi Günü'nde Sektör Geleceği Tartışıldı

14.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte tesis yönetiminin geleceği ve Türkiye'nin yol haritası ele alındı.

Tesis yönetimi sektörünün buluşma günü olan Dünya Tesis Yönetimi Günü kapsamında Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, sektörün geleceği ve Türkiye'nin tesis yönetimi alanındaki yol haritası ele alındı.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonundan (TESKON) yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü öncülüğünde organize edildi.

Burada konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, gayrimenkul geliştirme süreçlerinde kritik noktanın yapım aşaması değil, yapım sonrası işletme ve bakım-onarım süreci olduğunu aktararak, sadece en ucuz yapım maliyetine odaklanan yaklaşımın uzun vadede kamuya yük getirdiğine işaret etti.

İstanbul Havalimanı ve şehir hastaneleri gibi kamu-özel işbirliği (KÖİ) modellerinin hizmet kalitesini artırdığını bildiren Karaismailoğlu, TBMM bünyesinde sektörün gelişen ihtiyaçlarına yönelik kanunların yeniden düzenlenmesi ve sorunların yasal çerçeveye oturtulması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da tesis yönetiminin sadece teknik bakım süreci değil, insanı, mekanı ve teknolojiyi bütünleştiren stratejik bir yönetim disiplini haline geldiğini ifade etti.

Ankara Üniversitesinin, Türkiye'de gayrimenkul geliştirme, değerleme, arazi yönetimi ve idaresi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı ile tesis ve gayrimenkul yönetimi bilim dallarının akademik merkezi olarak uluslararası standartlarda uzmanlar yetiştirmeye ve sektörün dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğini dile getiren Ünüvar, bu alandaki başarılarının uluslararası düzeyde tescillendiğini aktardı.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ise mesken yönetiminde ehliyet, mevzuat ve sistem eksikliği olduğunu ifade ederek, hızla büyüyen inşaat ve gayrimenkul sektörünün sürdürülebilirliği için tesis ve gayrimenkul yönetiminin kurumsallaşması ve geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti. Tanrıvermiş, tesis ve gayrimenkul yönetimi yapan işletmeler ve orta üstü seviyede çalışanların lisanslanması, görev ve yetkilerinin tanımlanması, şirketlerin mali ve teknik denetiminin düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ve sektörün paydaşlarını buluşturan oturumda, tesis yönetiminin dijital, yasal ve finansal geleceği ele alındı.

Burada konuşan TESKON Başkanı Yahya Sağır da "aidat" algısının "gider avans payı" kavramıyla değiştirilmesi ve sektörün operasyonel yönetimden stratejik "gayrimenkul varlık yönetimi" vizyonuna evrilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Tesis Yönetimi Günü'nde Sektör Geleceği Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:22:46. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Tesis Yönetimi Günü'nde Sektör Geleceği Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.