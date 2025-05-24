Dünyaca ünlü banka Türk lirasına dikkat çekti! Bir de tavsiyesi var - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyaca ünlü banka Türk lirasına dikkat çekti! Bir de tavsiyesi var

Dünyaca ünlü banka Türk lirasına dikkat çekti! Bir de tavsiyesi var
24.05.2025 12:42
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Dünya çapında tanınan banka HSBC, Türk Lirası için alım tavsiyesinde bulundu. HSBC'nin bu tavsiyesi, finans piyasalarında dikkat çekti ve Türk Lirası'nın değerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik geleceği üzerinde de etkili olacak.

Uluslararası finans kuruluşu HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin yayınladığı analizde, yüksek getirili Türk tahvillerinin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu açıkladı. Stratejistler, risk iştahındaki artış ve ihtiyatlı para politikalarının etkisiyle Türkiye'nin cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE REEL FAİZ VE RİSK YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

23 Mayıs tarihli notta, Türkiye'deki yüksek reel faiz oranlarının ve piyasa oynaklıklarının başarıyla yönetilmesinin altı çizildi. HSBC, özellikle 5 yıl vadeli Türk lirası cinsi devlet tahvillerinin yatırım için uygun olduğunu belirtti. Bu tahvillerde giriş getirisi %35,09, hedef %32,50 ve zarar kes seviyesi %36 olarak belirlendi.

ORTODOKS PARA POLİTİKASINA SİYASİ DESTEK VURGUSU

HSBC stratejistleri Kristian Bolso ve Robert Preston, Türkiye'nin uyguladığı ortodoks para politikasının hem piyasa istikrarına katkı sağladığını hem de siyasi destek bulmaya devam ettiğini kaydetti. İstanbul'da mart ayında yaşanan siyasi gerilimin ardından piyasaların hızla toparlanması, politika yapıcıların etkili yönetimine bağlandı.

GÜNEY AFRİKA DA LİSTEDE

HSBC yalnızca Türkiye'ye değil, Güney Afrika'ya da dikkat çekti. Bu ülkenin 2 yıllık devlet tahvillerinde yatırım potansiyeli olduğunu belirten kurum, yüksek reel faiz oranları ve enflasyon hedefi reformlarının yatırımcı güvenini artırdığını vurguladı.

TAHVİL YATIRIMLARINA İLGİ YÜKSELİYOR

HSBC'nin bu değerlendirmesi, küresel piyasalarda yüksek getirili gelişen ülke tahvillerine olan ilginin artabileceğine işaret ediyor. Özellikle Türkiye ve Güney Afrika gibi reform odaklı ülkeler, yatırımcılar açısından güvenli ve kârlı seçenekler olarak öne çıkıyor.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü banka Türk lirasına dikkat çekti! Bir de tavsiyesi var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • R C G:
    eski bakan turk lirasinin gidebilecegi taban kalmadi yerin dibinde herkes rahat olsun demisti. o dediginin uzerine dolar 18’den 38’e cikti yerin daha da dibine giriyor Turk lirasinin degeri yok ki. kagit fazlaligi. 31 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    pul kadar değeri yok hiç boşuna haber yapmayın ekonomide batık ülkede batık lirada batık. 4 1 Yanıtla
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