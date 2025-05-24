Dünyaca ünlü banka Türk lirasına dikkat çekti! Bir de tavsiyesi var

Uluslararası finans kuruluşu HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin yayınladığı analizde, yüksek getirili Türk tahvillerinin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu açıkladı. Stratejistler, risk iştahındaki artış ve ihtiyatlı para politikalarının etkisiyle Türkiye'nin cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE REEL FAİZ VE RİSK YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

23 Mayıs tarihli notta, Türkiye'deki yüksek reel faiz oranlarının ve piyasa oynaklıklarının başarıyla yönetilmesinin altı çizildi. HSBC, özellikle 5 yıl vadeli Türk lirası cinsi devlet tahvillerinin yatırım için uygun olduğunu belirtti. Bu tahvillerde giriş getirisi %35,09, hedef %32,50 ve zarar kes seviyesi %36 olarak belirlendi.

ORTODOKS PARA POLİTİKASINA SİYASİ DESTEK VURGUSU

HSBC stratejistleri Kristian Bolso ve Robert Preston, Türkiye'nin uyguladığı ortodoks para politikasının hem piyasa istikrarına katkı sağladığını hem de siyasi destek bulmaya devam ettiğini kaydetti. İstanbul'da mart ayında yaşanan siyasi gerilimin ardından piyasaların hızla toparlanması, politika yapıcıların etkili yönetimine bağlandı.

GÜNEY AFRİKA DA LİSTEDE

HSBC yalnızca Türkiye'ye değil, Güney Afrika'ya da dikkat çekti. Bu ülkenin 2 yıllık devlet tahvillerinde yatırım potansiyeli olduğunu belirten kurum, yüksek reel faiz oranları ve enflasyon hedefi reformlarının yatırımcı güvenini artırdığını vurguladı.

TAHVİL YATIRIMLARINA İLGİ YÜKSELİYOR

HSBC'nin bu değerlendirmesi, küresel piyasalarda yüksek getirili gelişen ülke tahvillerine olan ilginin artabileceğine işaret ediyor. Özellikle Türkiye ve Güney Afrika gibi reform odaklı ülkeler, yatırımcılar açısından güvenli ve kârlı seçenekler olarak öne çıkıyor.