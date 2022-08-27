İncir üreticisine can suyu - Son Dakika
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İncir üreticisine can suyu

27.08.2022 15:18
İncir üreticisine can suyu

Dünyaca ünlü Bursa siyah incirinde bu yıl fiyatların beklentinin altında kalması sebebiyle, piyasa fiyatlarının 1-1,5 TL üzerinden siyah incir alımlarını başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için can suyu oldu.

Dünyaca ünlü Bursa siyah incirinde bu yıl fiyatların beklentinin altında kalması sebebiyle, piyasa fiyatlarının 1-1,5 TL üzerinden siyah incir alımlarını başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için can suyu oldu. Yoğun bir hareketliliğin yaşandığı incir alım noktasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan bu hamlelerle piyasanın normalleşeceğine inandıklarını söyledi.

Bursa'da kaliteli üretimden pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, siyah incir pazarında yaşanan daralma ve 'rekoltenin yüksek olmasına bağlı' değer kaybı üzerine yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz yıl 29 bin ton üretilen siyah incirin yüzde 70'i ihraç edilirken, 'pazar sorunu yaşanmaması sebebiyle' Büyükşehir Belediyesi alım desteği yapmamıştı. Ancak bu yıl rekoltenin 40 bin tonu aşması ve ihracat beklentisinin de yüzde 40'lara düşmesi sebebiyle, piyasada yaşanan incir bolluğu fiyatlara da olumsuz yansıdı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, üreticinin mağdur olmaması ve dünyaca ünlü siyah incirin hak ettiği değeri bulması için yeniden devreye girdi. Çeltik Mahallesi'nde alım noktası olarak belirlenen bir soğuk hava deposunda incir alımlarına başlandı. Günlük olarak açıklanan ve piyasa fiyatlarının 1 - 1,5 TL üzerinde belirlenen rakamlarla hem ihraçlık hem iç piyasalık hem de reçellik incir alımları yapılıyor. Üreticilerin de yoğun ilgi gösterdiği alımlarda incirler, konunun uzmanları tarafından kategorize edilip, değerlendiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte incir alım noktasını ziyaret etti. Burada hem incirini getiren üreticilerle görüşen hem de çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, Bursa'nın üçüncü büyük incir üreticisi olduğunu ve üretilen incirin de yüzde 70'e yakının ihraç edildiğini hatırlattı. Piyasada hak ettiği değeri bulamayan bazı tarım ürünleri ile alakalı fiyat dengeleme alımları yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, geçtiğimiz yıl piyasa fiyatlarının iyi olması nedeniyle incirde bir alım yapmadıklarını vurguladı. Bu yıl hem rekoltenin yüksek olması hem de dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlere bağlı ihracatta yaşanan düşüş sebebiyle incir fiyatlarının beklenenin altında kaldığını dile getiren Başkan Aktaş, "İhracatla alakalı bir daralma söz konusu. Beraberinde geçen yıla göre yüzde 50 civarında bir üretim artışı söz konusu. Bu da fiyatın beklentilerin altında seyretmesine sebep oldu" dedi.

Konunun tüm taraflarıyla bir araya gelerek yaptıkları görüşmeler sonucunda destekleme alımlarını başlattıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Her gün açıklanan piyasa fiyatlarının 1 - 1,5 TL üzerindeki fiyatlarla Çeltik Mahallesi'ndeki Soğuk Hava Deposu'nda alımlara başladık. Önceki yıllarda sadece ihraç edilecek inciri alıyorduk. Ancak bu yıl her üç kategorideki ürünü de alıyoruz. Fiyatlar daha da düşük seyreder gibi bir beklenti içinde olanlar varsa, buradan uyarmak istiyorum. İncir sezonu 25-30 günlük bir süreç. Biz geçen yıl alım yapmadık. Ama son 5 yılda yaptığımız regülasyonun 2 katını yapacak güçteyiz. Hatta ilk gün aldığımız ürünün tamamını ihracata gönderdik. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki belki geçen yılki süreç yakalanamayabilir. Ama yapılan bu hamle ile beraber süreç bayağı normalleşecek. Hem bizim alımlarımız hem de diğer alıcılarla birlikte üretilen incirin tamamını tüketmiş olacağız. İnşallah incir üreticisinin de mutluluğunu temin etmiş olacağız" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İncir üreticisine can suyu - Son Dakika

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