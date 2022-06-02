Dünyaca ünlü İtalyan peynirine rakip Bursa'dan çıktı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü İtalyan peynirine rakip Bursa'dan çıktı

02.06.2022 10:20
Dünyaca ünlü İtalyan peynirine rakip Bursa'dan çıktı

Dünyaca ünlü İtalyan Mozzarella peynirine Bursa'dan rakip çıktı.

Dünyaca ünlü İtalyan Mozzarella peynirine Bursa'dan rakip çıktı. Özel tesislerde katkısız doğal olarak üretilen Mozzarella peynirleri Türkiye ve dünya sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasına girmeyi başardı.

Yenişehir ilçesindeki çiftliği Genel Müdürü Şefik Yiğit, "İtalya'dan özenle seçtiğimiz mandaları Bursa'mıza getirdik. Yenişehir'de kurduğumuz doğal çiftlik ortamlarında yetiştirdiğimiz manda, inek ve keçilerden elde ettiğimiz sütlerden 50'ye yakın özel peynir çeşidi üretiyoruz. İtalya'nın en iyi peynir ustalarını Türkiye'ye getirerek Mozzerella peyniri ürettik. Doğal ortamlarda beslenen hayvanlardan ürettiğimiz sütlerden ürettiğimiz peynirlerin onay sürecinden sonra müşterilerimizin hizmetine sunduk. Şu anda Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinin Mozzarella peynirleri Bursa'da gidiyor" diye konuştu.

Genel Müdür Yiğit, " Yine çiftliğimizde İtalyancada tereyağı anlamına gelen Burro kelimesinden türeyen Burrata peyniri, lezzetiyle tüm dünyada adını duyuran bir taze peynir çeşididir. Bizler bunu da üretiyoruz. Bunun yanı sıra koyun ve inek sütünden üretilen kaşar peynirlerimiz dünya sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasına girdi. Tesislerimize ülkemizin bir çok yerinden Mozzarella, Burrata ve diğer peynir çeşitlerini tatmaya gelen misafirlerimiz var. Bursa'mızın tanıtımını ülkemizde ve dünyada yapmak bizleri mutlu ediyor" dedi. - BURSA

Dünyaca ünlü İtalyan peynirine rakip Bursa'dan çıktı
Dünyaca ünlü İtalyan peynirine rakip Bursa'dan çıktı

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Kaynak: İHA

Türkiye, İtalya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

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