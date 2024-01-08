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Dünya Genelinde Doğal Gaz Boru Hatlarının Maliyeti 194 Milyar Dolar - Son Dakika
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Dünya Genelinde Doğal Gaz Boru Hatlarının Maliyeti 194 Milyar Dolar

Dünya genelinde inşası devam eden yaklaşık 70 bin kilometrelik doğal gaz boru hattının maliyeti yaklaşık 194 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Asya, doğal gaz boru hattı inşasında başı çekiyor. Asya'da 117,2 milyar dolar maliyetle kurulan boru hatlarının yüzde 83'ü Asya'da bulunuyor. Çin ve Hindistan, kömürden doğal gaza geçiş ve daha kapsamlı bağlantılara sahip olma hedefiyle öncü ülkeler arasında yer alıyor. İran, Pakistan, Rusya, ABD, Nijerya, İtalya, Arjantin ve Kanada da en fazla doğal gaz boru hattının yapıldığı ülkeler olarak öne çıkıyor.

Dünya Genelinde Doğal Gaz Boru Hatlarının Maliyeti 194 Milyar Dolar
08.01.2024 - 11:24,
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Dünya genelinde inşası devam eden yaklaşık 70 bin kilometrelik doğal gaz boru hattının maliyeti yaklaşık 194 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

AA muhabirinin San Francisco merkezli düşünce kuruluşu Global Energy Monitor'un (GEM) "Küresel gaz boru hattı genişlemesi" raporundan derlediği verilere göre, dünyada doğal gaz boru hattı inşasında Asya başı çekiyor.

GEM verilerine göre, inşası devam eden doğal gaz boru hatlarının yüzde 83'ü Asya'da 117,2 milyar dolar maliyetle kuruluyor. Asya'da 57 bin 600, Avrupa'da 5 bin 600, Amerika'da 4 bin 700 ve Afrika'da 1800 kilometrelik boru hattının inşasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Asya ülkelerinden Çin ve Hindistan, kömürden doğal gaza geçiş ve daha kapsamlı bağlantılara sahip olma hedefiyle öncü ülkeler arasında yer alıyor.

Çin'de toplam 150 projede 30 bin 300 kilometre uzunluğunda boru hattı inşa ediliyor. Ülkede, Xinjiang boru hattının yanı sıra Chaohu-Jiangbei ve Hefei Lubei-Chizhou Maya doğal gaz boru hatları yapılıyor.

Bu ülkeler dışında İran, Pakistan, Rusya, ABD, Nijerya, İtalya, Arjantin ve Kanada da en fazla doğal gaz boru hattının yapıldığı ülkeler olarak öne çıkıyor.

GEM'in raporunda, inşa halindeki boru hatlarının uzunluğunun 2023 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 18 arttığı kaydedildi.

Rapora göre, Rusya'da inşası süren boru hatlarının uzunluğu 2 bin 900 kilometre, maliyeti de 8,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Rus enerji şirketi Gazprom'un öncülük ettiği bu genişleme, daha iyi bağlantılı yurt içi iletimin yanı sıra boru hattı ve kıyı LNG terminali ihracat kapasitesinin artması hedefiyle paralel ilerliyor. Moskova yönetiminin Asya pazarına odaklanması da projelerin hızlanmasındaki etkenlerden biri olarak görülüyor.

İran da 5 bin kilometre uzunluğunda boru hattını yaklaşık 18 milyar dolar maliyetle inşa ediyor. Toplam 1200 kilometre uzunluğundaki IGAT 11 doğal gaz boru hattının 2026'da tamamlanması bekleniyor.

İran'ın komşusu Pakistan ise 3,7 milyar dolarlık harcamayla gaz ithalatına yönelik yaklaşık 1800 kilometrelik boru hattı inşa ediyor.

Dünyada, teklif edilen ve henüz proje aşamasında olan boru hattı uzunluğu ise 159 bin kilometre olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre inşası süren doğal gaz boru hatları şöyle:

Bölgeİnşası süren boru hattı uzunluğu (km)Proje aşamasındaki boru hattı uzunluğu (km)
Afrika180022700
Amerika470025700
Asya5760068800
Avrupa560031600
Okyanusya

10200
Toplam69700159000

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dünya Genelinde Doğal Gaz Boru Hatlarının Maliyeti 194 Milyar Dolar - Son Dakika


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