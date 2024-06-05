Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi

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Aralarında Digiturk ve Yapı Kredi Bankası'nın da yer aldığı birçok dev şirketin eski patronu, 2000'de 'dünyanın en zengin 29. insanı' olan Mehmet Emin Karamehmet mütevazi yaşamıyla dikkat çekiyor. Akatlar'da yer alan bir zincir markette alışveriş yaparken görüntülenen Karamehmet aldığı ürünleri poşete yerleştirdikten sonra kendisini görüntüleyen muhabire "Kendinize iyi bakın" deyip asansöre doğru yöneldi.

05.06.2024 09:48
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8 milyar dolarlık servetiyle 2000 yılı Forbes'un "Dünyanın En Zenginleri" listesine 29. sıradan dahil olan Türkiye'deki listelerin zirvesinden düşmeyen Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, yıllar sonra İstanbul'da bir süpermarkette görüntülendi.

"BİR ŞEY YAPMIYORUZ, ÇALIŞIYORUZ"

Akatlar'daki bir marketten aldığı ürünleri poşete koyduktan sonra asansöre doğru yönelen Karamehmet market çıkışında kendisini görüntüleyen Snob Magazin muhabirinin sorusuna "Bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın" yanıtı verip, kameraya el salladı.

Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi

ÇUKUROVA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet; Pamukbank ve Yapı Kredi bankalarının yanı sıra borçları sebebiyle TMSF'nin el koyduğu Turkcell, Digiturk, Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi ve BMC gibi şirketlerin eski sahibiydi. Karamehmet hala Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR?

Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolej'de tamamladıktan sonra İngiltere'de bulunan Dover College'da ekonomi eğitimi alan Karamehmet, Mersin İdmanyurdu'nun başkanlığını yaptığı dönemde (1969-1970) birinci ligi dördüncü sırada tamamlamıştır. Ayrıca, Turkcell ve Digiturk gibi önemli şirketleri kurmuş ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Çukurova Holding, otomotivden iletişim ve bilgi teknolojilerine kadar birçok sektörde faaliyet göstermiştir. Serveti zaman içinde değişse de, hala Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Dünyanın en zengin 29\'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi

Mehmet Emin Karamehmet, Yapı Kredi Bankası, Alışveriş, Digiturk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunus Uslu: Ne var bunda . Ama bize ters geliyor tabi . Gelişmişlik çok farklı bir boyut 30 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Niye 500 koruması yoki 16 2 Yanıtla
  • efe ekmen: en büyük adam mı bilmem ama çooook büyük adam... 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Zenginliği hazmedenlerin hepsi böyle, sonradan görmeler genelde uşağını gönderir 11 0 Yanıtla
  • Gencer Guney: helallinden kazanınca korkusu yok rabbim işini kolay kılsın, siyasi zengin değil şimdikiler gibi 8 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi - Son Dakika
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