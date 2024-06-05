Dünyanın en zengin 29\'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi

Ekonomi

8 milyar dolarlık servetiyle 2000 yılı Forbes'un "Dünyanın En Zenginleri" listesine 29. sıradan dahil olan Türkiye'deki listelerin zirvesinden düşmeyen Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, yıllar sonra İstanbul'da bir süpermarkette görüntülendi.

"BİR ŞEY YAPMIYORUZ, ÇALIŞIYORUZ"

Akatlar'daki bir marketten aldığı ürünleri poşete koyduktan sonra asansöre doğru yönelen Karamehmet market çıkışında kendisini görüntüleyen Snob Magazin muhabirinin sorusuna "Bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın" yanıtı verip, kameraya el salladı.

ÇUKUROVA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen Karamehmet; Pamukbank ve Yapı Kredi bankalarının yanı sıra borçları sebebiyle TMSF'nin el koyduğu Turkcell, Digiturk, Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi ve BMC gibi şirketlerin eski sahibiydi. Karamehmet hala Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR?

Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolej'de tamamladıktan sonra İngiltere'de bulunan Dover College'da ekonomi eğitimi alan Karamehmet, Mersin İdmanyurdu'nun başkanlığını yaptığı dönemde (1969-1970) birinci ligi dördüncü sırada tamamlamıştır. Ayrıca, Turkcell ve Digiturk gibi önemli şirketleri kurmuş ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Çukurova Holding, otomotivden iletişim ve bilgi teknolojilerine kadar birçok sektörde faaliyet göstermiştir. Serveti zaman içinde değişse de, hala Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olarak kabul edilmektedir.